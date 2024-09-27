İmamoğlu için istenen siyasi yasak AK Parti’yi ikiye böldü! Detaylar kulislerden sızdı…

Ekrem İmamoğlu hakkında hapis ve siyasi yasak istenen ‘ahmak davası’ AK Parti’yi ikiye böldü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yılında yenilenen belediye seçimlerinde, kendisine “ahmak” diyen dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır” yanıtı hakkında açılan dava ile yargılanıyor. YSK üyelerine “ahmak” dediği iddiasıyla hakkında hapis ve siyasi yasak kararı olan dava için İstinaf kararı bekleniyor. CHP’nin Cumhurbaşkanı seçiminde aday gösterme ihtimali bulunan İmamoğlu’na siyasi yasak getirileceğine yönelik tartışmalar, son dönemde AK Parti’de iki farklı görüşü ortaya koydu.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun aktardığına göre, AK Parti’de bazı kurmaylar, “istinaf mahkemesinin İmamoğlu ile ilgili kararı onaması durumunda, İmamoğlu’nun siyasi aktör olarak daha da güçleneceği” değerlendirmelerini yapıyor. Ayrıca partiden “Halk arasında ‘mağdur’ ve ‘İktidar tarafından engelleniyor’ algısı oluşabilir. Bu durumdan parti sorumlu tutulabilir. Ülke üzerinde yargının ‘bağımsız olmadığı’ değerlendirmeleri de kamuoyu önünde muhalefet cephesince tartıştırılır. Ülkenin bu tartışmaların içine çekilmemesi gerek. Bu nedenle İmamoğlu’na siyasi yasak gelmemeli” yorumları da geliyor.

Partide bazı kurmaylar ise bunun tam tersini düşünüyor.

İmamoğlu’nun 2019 yılından bu yana “bir belediye başkanı gibi değil, ülkenin cumhurbaşkanı gibi davrandığı” da ileri sürülüyor. Bu kurmaylar, “İstanbul’da pek çok sorun olmasına karşın ekranlarda iktidar üzerinden politika yürütüyor. Bu yönüyle vatandaşların bir kısmından destek görüyor. Ancak bu durum söz konusu hakareti masum kılamaz. Bunun bir cezası olmalı. Kimse kamu görevlisine hakaret etmemeli” görüşünü savunuyor.