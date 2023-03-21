Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

FIFA’dan Galatasaray’a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu…

FIFA’dan Galatasaray’a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu…
4 views
21 Mart 2023 - 10:29

Galatasaray, Konyaspor’a karşı Süper Lig’in 26. haftasında aldığı yenilgi ile zirve yolunda kritik bir kayıp yaşadı. Sarı-kırmızılılar bir yandan yeni sezonun kadrosu için transfer çalışmalarını sürdürürken, Feghouli’nin açtığı davayı kazanmasıyla büyük şok yaşadı. Davanın ardından Galatasaray’a transfer yasağı geldiği iddia edilirken, ödenecek tazminat da ortaya çıktı.

Galatasaray, transfer için yoğun mesai yaşadığı bir dönemde Feghouli’nin getirdiği iddia edilen transfer yasağı ile büyük şok yaşadı.

Sarı-kırmızılılar ara transferde Torreira’nın yetiştirme ücreti sebebiyle kısa süreliğine transfer yasağıyla karşılaşmıştı.Yönetim, ödemeyi yaptıktan sonra transfer tahtasını açmış ve Kaan Ayhan-Zaniolo-Adekugbe üçlüsünü kadrosuna katmıştı.

FEGHOULI HAKLI BULUNDU

Sabah’ın haberine göre; Galatasaray’a bir kez daha Transfer Yasağı geldi. Sezon başında sarı kırmızılı ekibi FIFA’ya şikâyet eden Sofiane Feghouli haklı bulundu. FIFA, yaz transfer döneminden itibaren geçerli olmak üzere Galatasaray’a transfer yasağı getirdi.

Sarı-kırmızılılar yeni sezonda transfer yapabilmek için Feghouli’ye geçmiş alacaklarını faiziyle birlikte (1.6 milyon Euro) ödemek zorunda. Sözleşmesi 31 Mayıs 2022’de sona eren Feghouli 1.6 milyon Euro talep etmişti.

YÜZDE 10 FAİZ…

Cezayirli yıldız; Galatasaray’dan ödenmeyen 3 aylık maaşı, maç başı primi, galibiyet bonusları ve ev kirasını içeren alacakları için FIFA’ya şikâyette bulundu.

Feghouli’nin avukatı ayrıca oyuncusunun alacakları için yüzde 10 faiz işletti.

20 MİLYON EURO ALDI

Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takımın 5 sezon formasını giydi ve 20 milyon Euro’dan fazla parayı cebine koydu.

162 maçta 34 gol-32 asistlik performans sergileyen Cezayirli; 2 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa kazandı. Şu anda Karagümrük’te oynuyor.

Bu haber www.hurriyet.com.tr den alınmıştır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
YSK’dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!YSK’dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 42 bin 500 sağlık personeli alınacakSağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 42 bin 500 sağlık personeli alınacak
Deprem korkusuyla satılık evler arttıDeprem korkusuyla satılık evler arttı
Rusya’ya ağır darbe… Ukrayna bu görüntülerle duyurduRusya’ya ağır darbe… Ukrayna bu görüntülerle duyurdu
Dilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu görüntülenmemek için otoparktan kaçtılarDilan Çiçek Deniz ile Mert Yazıcıoğlu görüntülenmemek için otoparktan kaçtılar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İYİ Parti’de Kemal Kılıçdaroğlu firesi! Kritik iki isim toplantıya katılmadı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cüneyt Özdemir’den çarpıcı çıkış! AK Parti’nin gizli planı ne? ‘Başka bir hazırlık var…’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fatih Portakal’dan çok konuşulacak sözler! ‘Dilin kemiği yok’ diyerek açıkladı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
ABD’de ‘Donald Trump’ alarmı! Talimat verildi; ülke tarihinde bir ilk…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
YSK’dan 3 cumhurbaşkanı adayına ret kararı!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! 42 bin 500 sağlık personeli alınacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Deprem korkusuyla satılık evler arttı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Rusya’ya ağır darbe… Ukrayna bu görüntülerle duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ömer 5 yaşında!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FIFA’dan Galatasaray’a transfer yasağı iddiası! Sofiane Feghouli haklı bulundu…
SON DAKİKA HABERLERİ
Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö Ankara’da… Cumhurbaşkanı ErdoğanMart 17, 2023-3:27 pm
Fenerbahçe – Sevilla maçı sonrası çok konuşulan manşet!Mart 17, 2023-3:23 pm
Amerika’da gönüllere taht kuran Türk!Mart 17, 2023-3:20 pm
Kentsel dönüşüm kredisinin taksitleri ne kadar olacak?Mart 17, 2023-3:15 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını imzaladıMart 10, 2023-2:33 pm
Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Marmaray ile ilgili önemli karar! Bakan duyurdu…Mart 9, 2023-3:50 pm
Yükseköğretim Kurulu’ndan flaş YKS kararı! Muaf olacaklar…Mart 9, 2023-3:49 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !