Ülke şokta! 6,1 büyüklüğünde depremle sarsıldılar

Endonezya’nın güneyinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Ülke, Pasifik Ateş Kuşağı’nda bulunması sebebiyle sıklıkla depremlerle sarsılıyor.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Batı Java bölgesindeki Banjar kentinin 102 kilometre güneyi olduğunu açıkladı.
6,1 büyüklüğündeki deprem yerin 68 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı bildirilmedi.
ENDONEZYA VE DEPREMLER
Endonezya, Pasifik Ateş Kuşağı’nda yer alması nedeniyle sık sık depremlerle karşı karşıya olan bir ülke. Ülke, çeşitli büyüklüklerde depremlerle sıklıkla sarsılır ve bu depremler genellikle tsunami riskini de beraberinde getirir.
Endonezya’nın deprem ve tsunamiye hazırlıklı olması, acil durum planlarının oluşturulması ve halkın bilinçlendirilmesi büyük önem taşır. Ayrıca, deprem ve tsunamiye karşı dayanıklı altyapıların geliştirilmesi ve binaların güvenliği de ülkenin önemli bir önceliğidir.