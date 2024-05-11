Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
3 views
11 Mayıs 2024 - 14:26

Futbolcu Batuhan Karadeniz’in, iki yıllık sevgilisi fenomen Aleyna Eroğlu’nu otelde darp ettiği iddia edildi. Fenomenin şikayeti sonrası açılan davada futbolcu Karadeniz için hesap vakti geldi. Duruşmada, otel görevlisi de tanık olarak dinlendi.

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 1

Eski futbolcu Batuhan Karadeniz’in eski sevgilisi sosyal medya fenomeni Aleyna Eroğlu’na, otelde şiddet uyguladığı iddiasıyla açılan davada, ilk duruşma görüldü. Anadolu 66. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Aleyna Eroğlu katılırken, Batuhan Karadeniz duruşmaya katılmadı.

121

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 2

“Verdiğim borç parayı istemek için gittiğim gün beni darbetti”
Duruşmada söz verilen Aleyna Eroğlu, “Sanıkla aramızda bir arkadaşlık ilişkimiz oldu. Olay günü sanığa daha önce vermiş olduğum borç parayı istemek için gitmiştim. O gün kendisi beni darbetti” dedi. Ayrıca resepsiyon görevlisi duruşmada tanık olarak dinlendi.

221

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 3

Karadeniz için karar
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Batuhan Karadeniz’in bir sonraki duruşmada hazır edilmesini, duruşmaya katılmaması durumunda ise hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi.

321

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 4

“Sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor”
Duruşma sonrasında açıklama yapan Eroğlu, “Ben susmadım, susmayacağım. Hala şikâyetim devam ediyor. Bu durumda mağdur olan herkese umarım bir nebzede olsa öncü olabilirim. İçerik daha önce sosyal medyada ve basında konuşulmuştu. Tehdit, hakaret, darp ve sürekli olarak sosyal medyada gönderme yapmaya devam ediyor. Ben hukuki süreci başlattım. Adalete güveniyorum” dedi.

421

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 5

521

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 6

621

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 7

721

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 8

821

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 9

921

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 10

1021

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 11

1121

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 12

1221

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 13

1321

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 14

1421

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 15

1521

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 16

1621

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 17

1721

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 18

1821

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 19

1921

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 20

2021

Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti! - Sayfa 21
2121
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Şimşek’ten açıklama: POS cihazları Maliye’nin radarındaBakan Şimşek’ten açıklama: POS cihazları Maliye’nin radarında
Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski şokuFenerbahçe’ye Sebastian Szymanski şoku
Sahneyi terk eden Cem Yılmaz’dan açıklama: 2 bin kişinin konforu için yaptımSahneyi terk eden Cem Yılmaz’dan açıklama: 2 bin kişinin konforu için yaptım
M7 kod adlı tanığın ifadeleri ortalığı karıştırdı! Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ…M7 kod adlı tanığın ifadeleri ortalığı karıştırdı! Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ…
İstanbul hava durumu için Valilikten uyarıİstanbul hava durumu için Valilikten uyarı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
MUSTAFA USLU “BALTAYI TAŞA VURDU”, SEYHAN SOYLU’NUN RADARINA GİRDİ!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Azerbaycan’da 5,2 büyüklüğünde deprem!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ankara Emniyeti’nde 3 müdüre soruşturma başlatıldı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ‘yeni anayasa’ mesajı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
BURSA FASHİON WEEK 2024 TASARIM YARIŞMASININ FİNALİSTLERİ BELİRLENDİ.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Şamil Tayyar’dan ‘Ayhan Bora Kaplan’ çıkışı! “Son gelişmeler hayli ürkütücü!”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Şimşek’ten açıklama: POS cihazları Maliye’nin radarında
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenerbahçe’ye Sebastian Szymanski şoku
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!
SON DAKİKA HABERLERİ
Azerbaycan’da 5,2 büyüklüğünde deprem!Mayıs 11, 2024-5:59 pm
Ankara Emniyeti’nde 3 müdüre soruşturma başlatıldıMayıs 11, 2024-5:59 pm
İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacakMayıs 11, 2024-5:58 pm
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ‘yeni anayasa’ mesajıMayıs 11, 2024-5:58 pm
THY’deki ‘Rolex çetesi’ çökertildi. Japonlar olmasa atı alan Üsküdar’ı geçecektiMayıs 10, 2024-5:51 pm
Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyorduMayıs 10, 2024-5:46 pm
Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilkMayıs 10, 2024-5:41 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !