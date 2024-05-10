M7 kod adlı tanığın ifadeleri ortalığı karıştırdı! Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ…

M7 kod adlı gizli tanık olduğunu açıklayan, Ayhan Bora Kaplan’ın 2. adamı olarak bilinen Serdar Sertçelik’in anlattıklarının ardından ortalık karıştı. Söz konusu açıklamalar üzerine Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınırken gözden kaçan yeni detay ortaya çıktı.
Ayhan Bora Kaplan’ın 2. adamı olarak bilinen Serdar Sertçelik, aynı zamanda dosyada M7 kod adlı gizli tanık olduğunu açıkladı. Yurt dışında firari olan Erk Acarer’e konuşan Serdar Sertçelik, üç emniyetçinin adını vererek ’19 sayfa yazı yazdılar ifadene bunları da ekleyeceksin dediler, ailemin başına bir şey gelmemesi için kabul ettim imza attım’ dedi. Ancak video ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.
ÇOK KONUŞULACAK SÖZLER: ESKİ BAKANLARIN İSİMLERİNİ EKLEYECEKLERDİ!
Erk Acarer’e konuşan Serdar Sertçelik, siyaset ve bürokrasideki önemli isimleri sayarak Ankara emniyetinin bu kişiler için sahte şablon oluşturacağını belirtti ve çarpıcı ifadeler kullandı:
“Başta Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Mücahit Aslan, Fahrettin Koca, Sadık Soylu, Halkbank genel müdürü Osman Arslan olmak üzere bu kişilerle ilgili şablon oluşturulacak. Bu isimler için emniyette bana bunlarla da oturup konuşacağız dediler. Gizli tanık olarak ifademe bu isimleri eklememi istediler.”
ERK ACARER O İFADELERİ VİDEODAN ÇIKARDI
Süreç işlerken gözden kaçan bir detay daha ortaya çıktı. Yurt dışında firari olan Erk Acarer’in YouTıbe kanalında yayınladığı videoda Serdar Sertçelik’in bu iddialarının kesildiği ortaya çıktı. Ancak o kısımlar, kesilmeden önce bazı kullanıcılar tarafından kayıt altına alınıp sosyal medyada paylaşıldı.
İşte o kesit…
SERDAR SERTÇELİK: ORTADA BİR SAVAŞ VAR! BANA İSİMLER VERDİLER
Söz konusu videoda ‘Bir şekilde birisi gizli tanık yapılacaktı. Ben de kabul ettim. Bu ismi koyalım mı koyalım bu olay böyle olmuştur diyerek şablon oluşturdular’ diyen ve M7’nin kendisi olduğunu belirten Serdar Sertçelik, ‘Bunları ispatlayacağım. Ortada bir savaş var. Kendi aralarında savaş içindeler’ ifadeleri ise Ankara emniyetinde depreme neden oldu.
Yaşananların ve sosyal medyada gündem olan o açıklamaların ardından Ankara emniyetinde 3 kritik isim görevden alındı.