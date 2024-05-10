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M7 kod adlı tanığın ifadeleri ortalığı karıştırdı! Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ…

M7 kod adlı tanığın ifadeleri ortalığı karıştırdı! Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mayıs 2024 - 16:36

M7 kod adlı gizli tanık olduğunu açıklayan, Ayhan Bora Kaplan’ın 2. adamı olarak bilinen Serdar Sertçelik’in anlattıklarının ardından ortalık karıştı. Söz konusu açıklamalar üzerine Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınırken gözden kaçan yeni detay ortaya çıktı.

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