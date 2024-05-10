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İkinci el otomobilde satışlar durdu

İkinci el otomobilde satışlar durdu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mayıs 2024 - 16:53
Geçen yıl büyük patlama yaşanan ikinci el araç pazarı durma nokrasına geldi. Satışların durma noktasına gelmesi ilan sitelerindeki ilan sayısının 1 milyona kadar yükselmesine neden oldu.

Geçen yıl sıfır araç arzında yaşanan sorunlar nedeniyle büyük çıkış yaşayan ikinci el pazarında satışlar durdu. Satış sitelerindeki ilan sayısı satış gerçekleşmediği için zirve yaptı. Popüler araç sitelerinde nisan ayında 750 bin olan ilan sayısı 1 milyona kadar yükseldi.

Yılbaşından önce ikinci el araç satışında ortalama süre 15 gün iken, bugün 2 aya kadar çıkmış durumda.

Kredi faizlerindeki artış araç almak isteyenleri zora sokarken mevduat faizlerindeki artış arabayı bir yatırım aracı olmaktan çıkardı.

ARABA FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Geçtiğimiz yıl sıfır araç fiyatlarını bile geçen ikinci el araç fiyatları, alınan tedbirler ve yasaklarla geriledi.

Sıfır araç girişinin artması ve kampanyalarla birlikte ise ikinci elde satışlar yeni yılda durma noktasına geldi. Buna rağmen fiyatlarda yüksek bir düşüş beklenmiyor. Geçmişte olduğu gibi fahiş şekilde bir artış yaşanmasa da düzenli şekilde aylık yüzde 3 ila 5 oranında artmaya devam ediyor.

Uzmanlara göre sıfır otomobil pazarındaki düşük fiyatla satılan 2023 model araçlar tükendiğinde, yüksek fiyatlı 2024 modele ulaşamayanlar, ikinci eli daha hareketli hale getirecek.

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