Özgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kütahya İl Başkanlığı’nda açıklamalar yaptı. Özel, emekli maaşlarına değinerek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e tasarruf tepkisi gösterdi.

Özel, “Cumhurbaşkanı’mızla da konuşurken söyledim, Devlet Bey’e de söyledim. Görüştüğüm bütün siyasilere söylüyorum. Bu işin siyaseti yok kardeşim. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkaracağız.” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, herkesi 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan’da düzenlenecek Büyük Emekli Mitingi’ne davet ettiklerini hatırlatarak “Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Gün gelecek emeklilerle gün gelecek öğretmenlerle gün gelecek çiftçilerle gün gelecek esnafla gün gelecek vergide adalet mitinginde meydanlarda hep beraber olacağız” ifadelerini kullandı.

“GARİBANIN YAKASINDAN DÜŞÜN”

Vergide adalet mesajı veren Özel, “Adalet istiyoruz. Vergilerin yüzde 65’i dolaylı vergi. Vergiyi sizlerin aldığınız maaşlardan kesiyor. Sen gelir vergisini artır, vergi kaçıran yandaşlarından vergiyi topla, vatandaşın yakasından düş. Garibanın yakasından düşün” diye konuştu.

Özel, özetle şunları söyledi:

“Mehmet Şimşek çıkmış tasarruftan, acı reçeteden bahsediyor. Bunu bu hale getirip sonra bir IMF programı ile tasarruf istemek IMF’nin bir hayaletidir. Memlekette bir hayalet dolaşıyor. IMF’nin hayaleti.

Hayalet emeklinin, memurun, çiftçinin kapısına gidiyor; ‘Tasarruf yap, aç kal’ diyor. Mehmet Şimşek… Kapımızdan çekil, zenginlerden iste. Adalet istiyoruz. Vergilerin yüzde 65’i dolaylı verdi. Vergiyi sizlerin aldığınız maaşlardan kesiyor. Sen gelir vergisini artır, vergi kaçıran yandaşlarından vergiyi topla, vatandaşın yakasından düş. Garibanın yakasından düşün.

Bunun için size ihtiyaç var, meydanları doldurmaya ihtiyaç var. Kim hak arıyorsa yanında olacağız. Siz mücadele ettikçe, biz mücadele ettikçe bu bozuk düzen değişecek. Hakça düzen gelecek.”