Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyordu

Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildi. Yargıtay başkanlık seçimlerinin 35 turu boyunca hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için başkan belirlenememişti. Yapılan en son turda, Şentürk 104 oy almıştı.

Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildiğini, “Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum” ifadeleriyle açıkladı.

Yüksek Mahkeme’nin dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek amacıyla Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi gününden beri sandık başına gidiyor. Seçimlerin 35 turu boyunca, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığından başkan seçilememişti.

Seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35. tur oylaması yapılmıştı. Oylama sonucunda, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy almıştı.

Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayılmış, 9 oy ise boş atılmıştı.

MHP’NİN DESTEKLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYORDU

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi’nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği tahliye kararına direnerek Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesini sağlaması ve Atalay lehine karar veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla tanınıyordu.

AYM’nin 9 üyesi hakkında suç duyurusunda bulunan Şentürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin şerefli hakimlerini yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz.” ifadeleriyle övgüsüne mazhar oldu. Bu kapsamda, Şentürk’ü MHP’nin desteklediği iddia ediliyordu.