Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyordu

Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyordu
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
10 Mayıs 2024 - 17:46
Yargıtay başkanlığı yarışından bir isim çekildi. Muhsin Şentürk, adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildi. Yargıtay başkanlık seçimlerinin 35 turu boyunca hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için başkan belirlenememişti. Yapılan en son turda, Şentürk 104 oy almıştı.

Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Yargıtay Başkanlığı adaylığından çekildiğini, “Süreçte oluşan tıkanmanın giderilmesi ve Yargıtayımızın kurumsal itibarının korunması amacıyla birinci başkanlık adaylığından çekiliyorum” ifadeleriyle açıkladı.

senturk-rdxi.jpg

Yüksek Mahkeme’nin dört yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek amacıyla Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi gününden beri sandık başına gidiyor. Seçimlerin 35 turu boyunca, hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığından başkan seçilememişti.

Seçimin ilk 34 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması nedeniyle 35. tur oylaması yapılmıştı. Oylama sonucunda, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 156, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 104 oy almıştı.

Seçime katılım 322 olarak kayıtlara geçerken, 53 oy geçersiz sayılmış, 9 oy ise boş atılmıştı.

866821-191607471.jpg

MHP’NİN DESTEKLEDİĞİ İLERİ SÜRÜLÜYORDU

3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, Anayasa Mahkemesi’nin Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği tahliye kararına direnerek Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesini sağlaması ve Atalay lehine karar veren AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasıyla tanınıyordu.

AYM’nin 9 üyesi hakkında suç duyurusunda bulunan Şentürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Bütün dayatmalara ve baskılara direnerek Türk adaletinin onurunu müdafaa eden Yargıtay 3.Ceza Dairesi’nin şerefli hakimlerini yürekten kutluyor ve aldıkları kararı destekliyoruz.” ifadeleriyle övgüsüne mazhar oldu. Bu kapsamda, Şentürk’ü MHP’nin desteklediği iddia ediliyordu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacakİpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacak
Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilkTüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilk
Özgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptıÖzgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptı
İkinci el otomobilde satışlar durduİkinci el otomobilde satışlar durdu
Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
THY’deki ‘Rolex çetesi’ çökertildi. Japonlar olmasa atı alan Üsküdar’ı geçecekti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İpek Kıraç en sonunda konuştu. İnan Kıraç bu açıklamaları sonuna kadar okuyacak
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyordu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilk
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Özgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İkinci el otomobilde satışlar durdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Afra Saraçoğlu için “Sahnede tacize uğradı” dediler, gerçek çok başka çıktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Fenomen Aleyna Eroğlu’na otelde kabusu yaşattı: Futbolcu Batuhan Karadeniz için hesap vakti!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
M7 kod adlı tanığın ifadeleri ortalığı karıştırdı! Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, Bekir Bozdağ…
SON DAKİKA HABERLERİ
THY’deki ‘Rolex çetesi’ çökertildi. Japonlar olmasa atı alan Üsküdar’ı geçecektiMayıs 10, 2024-5:51 pm
Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP’nin desteklediği iddia ediliyorduMayıs 10, 2024-5:46 pm
Tüm dünyayı felakete sürükleyecek senaryo ortaya çıktı. Soğuk savaş yıllarından sonra ilkMayıs 10, 2024-5:41 pm
Özgür Özel Erdoğan ile emekli maaşında anlaştığını açıkladı. Büyük müjde verir gibi açıklama yaptıMayıs 10, 2024-4:56 pm
İkinci el otomobilde satışlar durduMayıs 10, 2024-4:53 pm
Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”Mayıs 10, 2024-4:52 pm
Ahmet Hakan’dan Erdoğan’a af çağrısı! ‘Zamanı gelmedi mi?..’Mayıs 10, 2024-9:54 am

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !