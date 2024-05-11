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İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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11 Mayıs 2024 - 17:58

Üsküdar’da düzenlenecek “İstanbul’u Koşuyorum Asya Etabı Koşusu” ve Şişli’deki “Bizim Sokak” etkinliği nedeniyle yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak.

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