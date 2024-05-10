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Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”

Haluk Levent BM toplantısına damga vurdu! “Netanyahu’ya bir soru sormak istiyorum”
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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10 Mayıs 2024 - 16:52
AHBAP Derneği Başkanı, ünlü sanatçı Haluk Levent’in Kenya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler Sivil Toplum Örgütleri toplantısında yaptığı konuşma gündem oldu. AHBAP faaliyetlerini anlatmak için çağrıldığı konferansta konuşma metnini değiştiren Haluk Levent, Gazze’de yaşanan katliamı anlattı. Levent, İsrail Başbakanı Netanyahu’ya “10 binden fazla çocuğun öldürülmesini nasıl haklı görebilirsiniz?” diyerek tepki gösterdi.

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