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Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…
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04 Kasım 2021 - 16:34

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…

Sen Olsan Bari, Sır, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım şarkılarıyla son yılların çok konuşulan ismi Aleyna Tilki son mesajıyla olay oldu.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 1

2016 yılında ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, 2017’de de ‘Sen Olsan Bari’ şarkısını piyasaya sürmüştü.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 2

Tilki, Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee’nin sözlerini yazdığı ‘Retrograde’ adlı İngilizce şarkısının ardından geçtiğimiz günlerde ‘Real Love’ isimli single’ını dinleyicilerle buluşturmuştu.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 3

Tilki, yeni projeleri için geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere’ye gitmişti.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 4

Londra’da bulunan 21 yaşındaki şarkıcı, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 5

Aleyna Tilki sosyal medyada tacizcilere ateş püskürdü.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 6

Popçu, “Bu gizli sübyancılar, bir taciz olayı duyduğunda nasıl da duyarlı kesiliyorlar” dedi.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 7

Tepki gösteren Tilki “Ben sonunda birini döveceğim. Sonra terbiyesiz ben olacağım” ifadelerini kullandı.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 8

Tilki sözlerinin devamında “Arkadaşlar ünlü olduğum için küfür etmem yasak. Arada benim yerime küfür eder misiniz?” dedi.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 9

Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından “İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum” demişti.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 10

Tilki “O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz” diyerek yanıt vermişti.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 11

Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra’ya gitmişti.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 12

Bir süre Londra’da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki’nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 13

Tilki’yi annesi Havva Öztel uğurladı. En az kızı kadar gündemde olan anne Öztel kızının havaalanında gidişini paylaşarak “Hep zordu seni yollamak ama bu hepsinden çok zordu. Allah yar ve yardımcın olsun evladım” dedi.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 14

Geçtiğimiz yıl adı Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki, son dönemde kendisiyle ilgili çıkan ‘aşk’ haberlerine de tepki göstermişti.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 15

Şarkıcı, “Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü” ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 16

Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

İşte o karelerden bazıları…

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 17

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 18

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 21

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 23

Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 27
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 36
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 44
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 46
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 53
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 56
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 57
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi... - Sayfa 60
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