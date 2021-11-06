Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…

Şarkıcı, “Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü” ifadelerini kullanmıştı.

Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. İşte o karelerden bazıları…