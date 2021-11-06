Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…
Sen Olsan Bari, Sır, Nasılsın Aşkta, Bu Benim Masalım şarkılarıyla son yılların çok konuşulan ismi Aleyna Tilki son mesajıyla olay oldu.
2016 yılında ‘Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla adını tüm Türkiye’ye duyuran genç şarkıcı Aleyna Tilki, 2017’de de ‘Sen Olsan Bari’ şarkısını piyasaya sürmüştü.
Tilki, Dua Lipa, Sarah Hudson ve Coffee’nin sözlerini yazdığı ‘Retrograde’ adlı İngilizce şarkısının ardından geçtiğimiz günlerde ‘Real Love’ isimli single’ını dinleyicilerle buluşturmuştu.
Tilki, yeni projeleri için geçtiğimiz ay bir süreliğine İngiltere’ye gitmişti.
Londra’da bulunan 21 yaşındaki şarkıcı, yaptığı son paylaşımla dikkat çekti.
Aleyna Tilki sosyal medyada tacizcilere ateş püskürdü.
Popçu, “Bu gizli sübyancılar, bir taciz olayı duyduğunda nasıl da duyarlı kesiliyorlar” dedi.
Tepki gösteren Tilki “Ben sonunda birini döveceğim. Sonra terbiyesiz ben olacağım” ifadelerini kullandı.
Tilki sözlerinin devamında “Arkadaşlar ünlü olduğum için küfür etmem yasak. Arada benim yerime küfür eder misiniz?” dedi.
Aleyna Tilki, müzik kariyerinde düşüşe geçtiği iddialarına sosyal medya hesabından “İki yıldır zor bir dönem geçiriyordum” demişti.
Tilki “O yüzden pek bir şey üretmedim, ürettiysem de zorlanarak ürettim. Aleyna geri dönecek, söz” diyerek yanıt vermişti.
Şarkıcı bu sözlerinden sonra kısa bir ara vereceğini belirterek sevenlerine veda etmiş ve Londra’ya gitmişti.
Bir süre Londra’da yaşayacak olan Aleyna Tilki Instagram’dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Tilki’nin Londra pozlarına 80 binden fazla beğeni geldi.
Tilki’yi annesi Havva Öztel uğurladı. En az kızı kadar gündemde olan anne Öztel kızının havaalanında gidişini paylaşarak “Hep zordu seni yollamak ama bu hepsinden çok zordu. Allah yar ve yardımcın olsun evladım” dedi.
Geçtiğimiz yıl adı Kadir Güneş ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Tilki, son dönemde kendisiyle ilgili çıkan ‘aşk’ haberlerine de tepki göstermişti.
Şarkıcı, “Bir süredir Aleyna’nın sevgilisi şöyle böyle diye konuşuyorsunuz. Benim sevgilim falan yok. Ben bu çağın sevgili tabularını kabul etmiyorum. Beni bir daha herhangi birinin sevgilisi olarak konuşamazsınız. Asılsız ve yalan olmuş olacak çünkü” ifadelerini kullanmıştı.
Aleyna Tilki sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İşte o karelerden bazıları…