Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Bilgin tahminde bulunanlara 3 veriyi işaret etti

Asgari ücret zammı tüm çalışanlar tarafından merak ediliyor. Uzmanlar da konuyla ilgili çok sayıda rakam veriyor. Bu rakamlara tepki gösteren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret ‘şu kadar olacak bu kadar olacak’ , kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de çıkıp 20 bin olarak diyeyim. Ekim Kasım Aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor ya da süreçlerden habersiz” dedi.
“RAKAM TELAFFUZ ETMEK DOĞRU DEĞİL”
Asgari ücret için yasal ve hukuki sürecin belli olduğunu vurgulayan Bilgin, “Keyfi olarak belirlenmez bu. Şimdiden rakam telaffuz etmek doğru değil. Ekim ayındayız. Ekim, kasım, aralık ayları ve sonrasında enflasyon rakamlarını göreceğiz ve komisyon karar verecek. Keyfi olarak çıkıp asgari ücret rakamı şu olacak ya da bu olacak demek mümkün mü? Bunları söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde.” diye konuştu.
GELİR VERGİSİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA YAPILIYOR
Gelir vergisiyle ilgili bir çalışma olup olmayacağı konusunda da konuşan Bilgin, “Onunla ilgili çalışıyoruz. Sayın Maliye Bakanımızla paylaştık, görüşüyoruz” dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DERDİMİZ ASGARİ ÜCRETİ YUKARIYA ÇIKARMAK
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde asgari ücrete ilişkin son açıklamasında, “AK Parti iktidarı zulme rıza göstermez. Zulmedilmesini asla istemez. Derdimiz şu an itibariyle inşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkarmak.Şu an onun hazırlığı içindeyiz” demişti.
KURTULMUŞ’TAN ASGARİ ÜCRET DEĞERLENDİRMESİ
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş da, “Bu yılın sonu, önümüzdeki yılın başında bütün bu fiyat artışları göz önünde bulundurularak vatandaşımızın alım gücünü azaltmayacak ve herkesi tatmin edecek, herkesin ‘Bu doğru oldu’ diyeceği bir sonuç için çalışmalar yapılacak. Herkesi tatmin edecek önemli bir asgari ücret açıklamasının olacağını söyleyebilirim.” diye konuşmuştu.
BAKAN NEBATİ: ENFLASYONUN ÜZERİNDE OLACAK
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise asgari ücrete dari yaptığı açıklamada, “2002’den bu yana asgari ücretli enflasyona ezdirilmedi. Bu yıla girerken enflasyon hedefimiz bu kadar yüksek değildi. Bu yıl sapma olduğu içim memur ve emekli maaşı artırılınca, talep gelince gelenek bozuldu asgari ücrette iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu net. Dar gelirli, sabit gelirli enflasyon altında kalmadı. Önümüzdeki süreçte de enflasyon oranının altında kalmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız iktidarı döneminde net cevap verdi. Enflasyon altında artış olmayacak. Çalışma yapılmadığı için henüz bunlarla ilişkin çalışmalar yapılacak. Enflasyon altında olmayan çalışmalar yapılacak.” ifadelerini kullanmıştı.
AGSARİ ÜCRET TOPLANTISI ARALIK AYINDA
Asgari ücret halen net 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?
Asgari ücrete Temmuz ayında yüzde 30 oranında zam yapılmıştı. 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 6471 TL, net 5500,35 TL olarak belirlendi.