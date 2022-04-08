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Evleneceksen Gel Solmaz’ın Şok Eden Değişimi

Evleneceksen Gel Solmaz’ın Şok Eden Değişimi
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08 Nisan 2022 - 13:50

Evleneceksen gel programıyla tanınan Solmaz Çiros, yeni haliyle şok etti. Bir çok mekanda sahne alan Çiros aldığı kilolarla ve yaptırdığı estetikler nedeniyle hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Seda Sayan ve Uğur Arslan’ın Evleneceksen Gel adlı programında gelin adayı olarak ünlenen Solmaz Çiros, danslarıyla gündem olmuştu. Programın ardından sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam eden Çiros son hali dikkat çekiyor. Aldığı kilolarla magazin gündeminde dikkat çeken gelin adayının son hali olay oldu.

Albümü olan ve çeşitli mekanlarda sahne olan Solmaz Çiros dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. Solmaz’ın son halini görenler şoke oldu. Kilosu dışında estetikleri de dikkat çeken gelin adayı Solmaz’a hayranlarından yorum yağdı.

Solmaz Çiros’u görenler “Dudakların korkunç”, “Eski Solmaz nerede?” yorumları yağdırdı. Bazı takipçileri ise gelin adayını destekleyerek kalp emojisi attı.

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