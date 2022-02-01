Buket Aydın Emir Sarıgül’ü çabuk unuttu! Demet Özdemir’in eski sevgilisiyle…
Emir Sarıgül ise uzun süre birlikte olan ve aldatıldığı için ayrılıp sonra yeniden barışan ve sonra yeniden ayrılan Buket Aydın yeni aşka yelken açtı. Sosyetik iş insanı ile yakalanan Aydın, sorulara ise yanıt vermedi.
Çalkantılı aşk hayatıyla sık sık gündem olan ünlü haber spikeri Buket Aydın, sosyetik iş insanı ile yakalandı.
Bir anda Kanal D’deki görevinden istifa eden ve tek celsede eşinden boşanan Buket Aydın’ın, Mustafa Sarıgül’ün oğlu Emir Sarıgül’le aşk hayatı gündeme bomba gibi düşmüştü.
İkilinin çalkantılı ilişkisi magazin dünyasında sık konuşulan konular arasında yer aldı.
Ancak spiker Buket Aydın Emir Sarıgül’ü sonunda unuttu!
Son dönemlerde dekolteli paylaşımlarıyla adından söz ettiren Buket Aydın gecelerde ünlü iş insanıyla yakalandı.
2.Sayfa’nın haberine göre; Sunucu Buket Aydın ile iş insanı Yaman Taciroğlu’nun yeni bir aşka yelken açtığı öğrenildi.
Yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen sunucu, dün akşam bir mekan çıkışı iş insanı Yaman Taciroğlu ile görüntülendi ama sorulara yanıt vermedi.
Yaman Taciroğlu, 2020 yılında oyuncu Demet Özdemir ile kısa süreli aşk yaşamıştı.
YAMAN TACİROĞLU KİMDİR?
Nedret-Ali Zafer Taciroğlu’nun oğlu Yaman Taciroğlu, 1988 doğumlu. Yaman Taciroğlu’nun annesi ünlü modacı Nedret Taciroğlu’dur. Yaman Taciroğlu, Taciroglu Şirketler Grubu’nda Kurul Üyesi’dir. Yaman Taciroğlu, aynı zamanda Fenerbahçe Spor kulübünde kürek takımında da yer aldı.
Buket Aydın, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
İşte Aydın’ın çok konuşulan karelerinden bazıları…