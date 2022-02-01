Buket Aydın Emir Sarıgül’ü çabuk unuttu! Demet Özdemir’in eski sevgilisiyle…

Emir Sarıgül ise uzun süre birlikte olan ve aldatıldığı için ayrılıp sonra yeniden barışan ve sonra yeniden ayrılan Buket Aydın yeni aşka yelken açtı. Sosyetik iş insanı ile yakalanan Aydın, sorulara ise yanıt vermedi.