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Uğur Dündar’dan Sert Yorum

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Uğur Dündar’dan Sert Yorum
19 views
30 Temmuz 2021 - 14:07
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Çok sayıda ilimizde çıkan orman yangınlarının ardından yangın söndürme uçaklarının yetersizliği hakkında Uğur Dündar’dan sert bir yorum geldi.

Uğur Dündar'dan Sert Yorum: Saraya Yaptırmaya Para Var, Yangın Uçağına Yok

Türkiye’nin 8 farklı ilinde art arda orman yangınları çıktı. Yangınlarla beraber Türkiye’deki yangın söndürme uçaklarının sayısı ve yeterliliği tartışma konusu oldu.

Konuya ilişkin sosyal medyadan paylaşım yapan gazeteci Uğur Dündar, Saray’ın harcamalarına anımsatarak yeterli sayıda yangın söndürme uçağı olmadığını ifade etti.

Dündar Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Cumhurbaşkanlığına 13 uçak almak için para var. Saraylar yaptırmaya para var. Bakanların Kıbrıs’a 8 ayrı özel uçakla gitmelerine para var. Yeterli sayıda yangın söndürme uçağı almaya para yok!..”

İşte o paylaşım…

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