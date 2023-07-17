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Ufuk Özkan son halini paylaştı. Menajerinin açıklamaları kafaları karıştırmıştı

Ufuk Özkan son halini paylaştı. Menajerinin açıklamaları kafaları karıştırmıştı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Temmuz 2023 - 14:58
Yakalandığı hastalık nedeni ile hayranlarını üzen oyuncu Ufuk Özcan, son halini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ufuk Özkan’ın menajeri dün yaptığı açıklamada “Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Diyet yüzünden siroza yakalandığı kesinlikle doğru değil kendisi zaten yıllardır takip altındaydı” şeklinde açıklama yapmıştı
Oyuncu Ufuk Özkan’ın siroza yakalandığı haberi sevilerinde büyük üzüntü yaratmıştı. Zayıflamış haliyle görenleri şaşırtan Ufuk Özkan son halini paylaşıp sevenlerine seslendi.Geniş Aile’ dizisindeki Cevahir karakteriyle tanınan 48 yaşındaki Ufuk Özkan, son halini sosyal medya hesabından paylaştı.odatv-image-99-cf077fe8b4904e.webp”Son günlerde TV’de, sosyal medyada gösterilenler geçen seneye ait. Karaciğerimle alakalı amonyak zehirlenmesi yaşamıştım tabii diyet vardı abartılı şekilde…”“SON HALİM BUDUR”“Şu an 2’nci evre sirozum. Yarın sağlığımla ilgili tetkikler ve tahlillerden sonra gidişat ile ilgili buralardan bilgi paylaşacağım. Son halim bu şekildedir, yazan arayan herkesle paylaşmak istedim. Merak etmeyin kapının önünden uzaklaşmayacağım. İyi ki varsınız…”
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