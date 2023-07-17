Ufuk Özkan son halini paylaştı. Menajerinin açıklamaları kafaları karıştırmıştı

Yakalandığı hastalık nedeni ile hayranlarını üzen oyuncu Ufuk Özcan, son halini gösteren bir fotoğraf paylaştı. Ufuk Özkan’ın menajeri dün yaptığı açıklamada “Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyor. Diyet yüzünden siroza yakalandığı kesinlikle doğru değil kendisi zaten yıllardır takip altındaydı” şeklinde açıklama yapmıştı