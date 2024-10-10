UEFA raporu yayınlandı! Türkiye 6. sırada

EURO 2024’teki iki öne çıkan istatistikte Türkiye, Avrupa’nın beş büyük liginin hemen ardından geldi. UEFA raporuna göre 25 futbolcuyla milli takımlara en çok oyuncunun geldiği ülke ve 10 kulüple turnuvaya en çok futbolcu gönderen ekip sayısında altıncılık elde edildi

UEFA’nın yayınladığı Avrupa futbolunun görünümüne ilişkin rapor, bu yaz gerçekleştirilen Avrupa Futbol Şampiyonası’na ilişkin verileri ortaya koydu. Buna göre Euro 2024, seyirci sayısında tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı.

Almanya’nın ev sahipliğindeki organizasyonda tüm milli takımlarda en çok oyuncunun geldiği lig İngiltere oldu. Premier Lig’den 114, Serie A’dan 104, Bundesliga’dan 81, LaLiga’dan 56, Ligue 1’den 31 futbolcu çeşitli ülkelerin kadrolarında yer aldı. Avrupa’nın beş büyük liginin ardından 6. sırada Türkiye geldi. Futbol hayatını Türkiye’de sürdüren 25 futbolcu, Türk Milli Takımı ve diğer milli takımların kadrolarındaydı. Türkiye’yi 22 isimle Çekya, 16 isimle Avusturya ve 15’er isimle Hollanda ve Ukrayna izledi. 35 farklı ülkeden 218 kulüp, turnuvaya futbolcu gönderdi. İtalyan kulüpleri 28 rakamıyla başı çekerken, İngiltere’den 27, Almanya’dan 21 kulübün futbolcuları organizasyonda yer aldı. Beş büyük Avrupa Ligi’nin ardından ilk sırada Türkiye yer aldı. Türkiye’den 10 kulübün futbolcusu Almanya’da hazır bulunurken, Türkiye’yi 8 rakamıyla Suudi Arabistan takip etti.

EURO 2024’e katılanlar arasında İngiltere Milli Takımı, kadrosu en çok kendi liginde oynayan futbolculardan oluşan ekip oldu. 26 kişilik kadronun 24’ü Premier Lig’de oynayan futbolculardan oluştu. İtalya 23, Almanya 20 oyuncuyla; kadrodaki isimleri en çok kendi ülke liginde mücadele eden ekipler oldular. Türkiye Milli Takımı bu istatistikte 7. sırada yer aldı. Ay-yıldızlılarda 12 oyuncu ülke liginden, 14’ü ise yabancı ülkelerde futbol hayatını sürdüren isimlerden oluştu. Arnavutluk ve Danimarka’da 26’lık kadronun tamamı yabancı lig menşeili oyunculardan meydana geldi.

Fenerbahçe yerel lider

İtalya’nın Inter ve İngiltere’nin Manchester City kulüpleri, 13’er futbolcuyla EURO 2024’e en çok oyuncusunu gönderen kulüpler oldu. PSG ve Real Madrid 12’şer isimle onları izledi. En çok oyuncusunu turnuvaya gönderen kulüpler sıralamasında 20. sırada yer alan Fenerbahçe, 7 futbolcu ile Süper Lig’de öne çıkan kulüp oldu. Sarı-lacivertliler; Ferdi Kadıoğlu, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek (Türkiye) Dusan Tadic (Sırbistan) Dominik Livakovic (Hırvatistan) Sebastian Szymanski (Polonya) şeklinde temsil edildi.

Seyirci rekoru

Almanya genelinde 2.7 milyon taraftar maçları izleyerek bir önceki rekor olan Fransa’da düzenlenen UEFA EURO 2016’nın 2.4 milyon seviyesini aştı. Bu oranın futbolun içinde bulunduğu zorluklardan kurtuluşunu yansıttığı, futbolun dayanıklılığı ile beraber Avrupa kültüründe devam eden önemini gözler önüne serdiği ifade edildi. Türk Milli Takımı’nın da maçlarını oynadığı Dortmund Stadı’ndaki 6 maçta toplam 363 bin olmak üzere maç başına ortalama 60 bin seyirci rakamına, 4 maça ev sahipliği yapan Hamburg’da toplamda 237 bin, ortalama 47 bine ulaşıldı. 6 maçın oynandığı Berlin Olimpiyat Stadı, 415 bin üzerinden ortalama 69 bin seyirciyle ilk sırayı aldı. Fan Zone olarak tabir edilen taraftar alanlarının toplam ziyaretçisi 6.2 milyon oldu.