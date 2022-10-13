Ucuz arsa ve işyerine büyük ilgi

Dev konut hamlesi kapsamında ucuz arsa ve işyeri için başvurular başladı. 2 günde arsa için yaklaşık 90 bin, işyeri için 26 bin talep geldi. 14 Eylül’de başlayan sosyal konut başvurusu ise 4.5 milyona ulaştı.

Cumhuriyet tarihinin en büyük konut hamlesi olan ‘İlk Evim İlk İş Yerim’ projesi kapsamında, uygun fiyatlı arsa ve işyeri için başvuralar 10 Ekim akşamı itibarıyla başladı. 11-12 Ekim tarihlerinde, kamu bankaları ve e-devlet sistemi üzerinden arsa için 88 bin 971, işyeri için de 25 bin 664 başvuru yapıldı.

350 milyon metrekare alanda, 81 il ve 694 ilçede, 1 milyon arsa dar gelirli vatandaş için geliştirilecek. Kura sonrası hak sahibi olan kişiler, altyapısı kamu tarafından hazırlanan arsalarda evini yaptıracak. Yüzde 10 peşinat ödeyen hak sahibi, 10 yıl vadeli ve faizsiz ödeme yapabilecek. Müstakil parseldeki arsalar 192 bin 500 liradan başlayan fiyat ve 1604 liradan başlayan taksitlerle satılacak. Müşterek parsellerde fiyat 112 bin 500 liradan, taksitler 937 liradan başlayacak. İlk İşyerim projesinde 29 ilde 10 bin işyeri hayata geçecek. İşyerileri, 350 bin liradan başlayan fiyat ve 2 bin 633 liradan başlayan taksitlerle sahibini bulacak. Arsa ve işyeri için başvurular 7 Kasım’a kadar devam edecek.

KAT KARŞILIĞI ANLAŞMA YOLU

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği bilgiye göre önce imar planları hazırlanacak. Fazla yoğunluğa izin verilmeyeceğini belirten Bakan Kurum, “Alanların yüzde 40’ı yeşile ve sosyal donatılara ayrılacak. Müstakil arsada emsal 0.30; katlı konutlarda ortalama 1.20-1.30 olacak” dedi. Aralıkta arsa tapularını vermeye başlayacaklarını anlatan Kurum, “Çoğunluk sağlanırsa ve istenirse yapımda da destek vereceğiz. Arsayı ‘sattık gitti ne yaparsan yap’ diyemeyiz. Vatandaşımızı yalnız bırakmayız. TOKİ Başkanlığımız, kendilerine tüm desteği sağlayacak. 81 ilin ihtiyaçlarını, mimarisini biliyoruz. O projeleri beğenir ve isterse yapacağız. Başka şekilde yapmak isterse; müstakil parselinde bunu yapabilecekler. Müşterek arazilerin bazılarını kat karşılığı verebilecekler. ‘Bir müteahhit bulalım verelim’ diyebilirler. ‘Çoğunluk anlaştık inşaatını biz yapmak istiyoruz’ derlerse de yapım desteğini TOKİ ile vereceğiz. Sözleşmelerde TOKİ’nin her türlü desteği vereceğini ekleyeceğiz” dedi.

KONUTA TALEP 4.5 MİLYON

Sosyal konutlar için başvuru sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Kurum, ilk etaptaki 262 bin konut için şu ana kadar 7.5 milyon kişinin başvuruda bulunduğunu söyledi. Kurum, işlemi tamamlanmış veya onaylanmış olan başvuru sayısının da 4 milyon 442 bin olduğunu açıkladı. Konutlar için başvuru 31 Ekim’de sona erecek.