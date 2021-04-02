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Aynı Flütle 14 Kişi Pozitif Çıktı

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Aynı Flütle 14 Kişi Pozitif Çıktı
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02 Nisan 2021 - 10:22
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Samsun’da bir okulda aynı flütü kullanan 5 öğrencinin ailesinden 14 kişinin corona virüs testi pozitif çıktı.

Samsun’da aynı flütü kullanan 5 çocuğun ailesinden 14 kişi corona virüse yakalandı.

Corona virüs nedeniyle uzaktan eğitime geçen okullar 1 Mart’tan itibaren yerini yüz yüze eğitime bıraktı. Pandemi sürecinde eğitimin aksatılmaması için yüz yüze eğitim seyreltilmiş model şeklinde uygulanmaya başlandı.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı risk haritasına göre ‘çok yüksek riskli’ iller 17’den 58’e yükseldi. OMÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Asuman Birinci, vaka artışlarında öğrencilerin önemli bir faktör olduğunu belirterek, bulaş konusunda öğrencilere eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti.

“BEN FLÜTÜ SİLMİŞTİM”

Samsun’da vaka sayılarının arttığını belirten Prof. Dr. Asuman Birinci, “Artışın etkenlerinden birisi de okulların açılması. Çocuklar yayılımda çok önemli bir faktör. Karadeniz Bölgesi’nde bir şehrimizde 5 çocuk, aynı flütü kullanıyor ve ardından da aileleri de olmak üzere toplam 14 kişi corona virüs oluyor. Bir çocuk masumca ‘ben flütü silmiştim’ diyor ama birçok kişiye virüs bulaşıyor. Yayılımda çocuklarımız çok etkili bu konuda çocuklara eğitim verilmesi gerekiyor. İnsanlar kendilerini koruyor fakat torunlarıyla ve çocukları ile görüşmeye devam ediyorlar. Aynı evde yaşamayan herkes birbirlerine karşı risk faktörü. Bir anneanne ve dede, ‘pandemi boyunca hiç kimse ile görüşmemiştik, sadece kızımız ve oğlumuz gelmişti’ diyor. Dede torununu kucağına alıyor ve severken torunu hapşırıyor. Şimdi dede ve anneanne pozitifler. Bulaş konusunda çocuklara eğitim verilmesi ve öğretmenlerimizin de bir an önce aşılanması lazım. Normal hayatımıza bir şekilde geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

“VAKİT KAYBETMEDEN TEST YAPTIRMAMIZ GEREKİYOR”

Testler ne kadar erken yapılırsa bulaşın da o kadar önleneceğini ifade eden Prof. Dr. Asuman Birinci,

“Kasım ve aralık ayındı çok büyük bir pik yaşadık. Şu an kasım ve aralık kadar olmasa da giderek vaka sayılarımız artıyor. Fakat kasım ve aralık ayında Samsun’da 2 laboratuvar vardı. Şu an 10 laboratuvarımız var. Testlerimiz çok kısa süre içerisinde çıkıyor. Şikayetlerimiz varsa istediğimiz bir merkeze gidip vakit kaybetmeden test yaptırmamız gerekiyor. Ne kadar erken test yaptırırsak, yayılımı o kadar önlemiş oluruz” şeklinde konuştu.

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