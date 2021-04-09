Üç Lider Arasında Kritik Görüşme

REKLAM ALANI (300x250px) Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, video konferans yöntemiyle iklimi görüştü.

Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Macron, Merkel ve Şi’nin arasında yapılan görüşmede iklim değişikliği ile mücadele, bioçeşitliliği koruma, 22 Nisan’da düzenlenecek iklim zirvesi, 26. Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP26) ve Marsilya’da Dünya Doğayı ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) Fransa’nın ev sahipliğinde eylülde düzenleyeceği kongre ele alındı.

Macron ve Merkel, Şi’ye iklim konusunda ve özellikle sera gazı salımıyla ilgili beklentilerini dile getirdi.

Şi de 2030’a kadar sera gazı salımıyla ilgili hedeflerini paylaştı.

Macron ve Merkel, görüşmede uluslararası finansmanının sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ve Paris Anlaşmasına uyumlu şekilde projelere yönlendirilmesini gerektiğini belirtti.