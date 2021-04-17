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Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladı

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Şili, Sinovac aşısının etkinlik sonuçlarını açıkladı
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17 Nisan 2021 - 10:33
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Şili, Türkiye’de de kullanılan Çin aşısı Sinovac’ın klinik dışında yapılan etkinlik araştırma sonuçlarını paylaştı. Aşı olan kişiler üzerinde yapılan araştırmaya göre Sinovac’ın aşısı, semptomatik vakalara karşı yüzde 67 oranında koruma sağlıyor.

Çinli Sinovac firmasının Coronavirüs aşı Coronavac, hastaneye yatışları önlemede % 85, ölümleri önlemede % 80 etkili. Aşı, semptomatik vakaları önlemede ise % 67 etkinlik gösteriyor.

Şili hükümeti, Çin aşısının ilk gerçek etkinlik araştırma sonuçlarını paylaştı. Çalışma, aşının klinik çalışmaların dışında ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

Araştırmada 2 Şubat ve 1 Nisan arasında CoronaVac aşısı olan 10,5 milyon kişi üzerindeki etkinliğini inceledi.

Veriler, aşının klinik çalışmalardaki etkinliği ile tutarlılık gösterdi.

Türkiye’deki denemelerde aşının, semptomatik vakaları önlemede %83,5 ağır hastalıkları ve hastaneye yatışları önlemede %100 etkinliğe sahip olduğu belirtilmişti.

Brezilya’da yapılan araştırmalarda da, aşının, hastaneye yatışları önlemede % 83.7 etkili olduğu açıklanmıştı.

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