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TYP SONUÇLARI (81 İL): İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! İşte, TYP isim listesi

TYP SONUÇLARI (81 İL): İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı! İşte, TYP isim listesi
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05 Şubat 2023 - 12:21

MEB TYP işçi alımı kura sonuçları, İŞKUR ve noter huzurunda gerçekleştirildi. 6 Şubat Pazartesi günü açılacak olan okullar için gerçekleştirilecek olan görevlendirmeler kapsamında il ve ilçe müdürlükleri TYP kura çekilişini gerçekleştirdi ve sonuçları açıkladı. İşte, TYP kura sonuçları hakkında detaylı bilgiler

TYP kura sonuçları isim listesi sorgulama ve öğrenme ekranı 6 Şubat tarihinde okulların açılacak olması dolayısıyla pek çok ilde tamamlanarak ilan edildi. 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 2. dönem TYP temizlik personel alımı sonuçları, İŞKUR sorgulama ekranı ve müdürlüklerin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanabiliyor.

2/3İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranına E-Devlet üzerinden erişim sağlanabiliyor. TYP numarası ile sorgulama yapılabiliyor. Adaylar, detaylı bilgileri İŞKUR İl Müdürlükleri ve İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığıyla liste bilgilerini de edinebilecek.

 

 

3/3TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR

TOPLUM YARARINA PROGRAM (TYP) NEDİR?

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde veya yerlerde doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi yoluyla özellikle istihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını gerçekleştirmek ve bunlara geçici gelir desteği sağlamak amacıyla İŞKUR tarafından uygulanan programlardır.

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