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TYAB Başkanı Uyardı: Ekmeğe Yeni Zam Kapıda

TYAB Başkanı Uyardı: Ekmeğe Yeni Zam Kapıda
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24 Aralık 2021 - 17:10

TYAB Başkanı Uyardı: Ekmeğe Yeni Zam Kapıda

TYAB Başkanı Güler, maliyet artışının aynı şekilde ekmek fiyatlarına yansımaması için dünya fiyatı artı destek ödemesi formülünü önerdi.

TYAB Başkanı Uyardı: Ekmeğe Yeni Zam Kapıda

 

 

Ekmek fiyatları üzerindeki zam baskısına çare aranırken yeni dönem buğday üretim maliyetlerinin olağanüstü arttığı haberi geldi. Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Başkanı Hacı Ömer Güler, bu yıl 1.75 liraya üretilen bir kilo buğdayın maliyetinin yüzde 100’den fazla artarak 3.5 liranın üzerine çıktığını söyledi. Türkiye’de kurun da etkisiyle maliyet artışının dünya fiyatlarının çok üzerine çıktığını söyleyen Güler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl 2.25 lira açıkladığı buğday taban alım fiyatının gelecek yıl 5 liranın üzerine çıkmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti. Güler, maliyet artışının aynı şekilde ekmek fiyatlarına yansımaması içinse dünya fiyatı artı destek ödemesi formülünü önerdi.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Güler, yüksek zamlar nedeniyle çiftçilerin gübre kullanımını azalttığına veya hiç kullanmadığına, verimi yüzde 25 artıran sertifikalı tohum yerine düşük verimli tohum kullanıldığına işaret etti. Güler, bu nedenle buğday üretiminde yüzde 10, yani 1.7 milyon tonun üzerinde rekolte düşüşü beklendiğini bildirdi. “Herkes mısır ekiyor. Mısır hayvanı doyurur ama insanı doyurmaz” uyarısı yapan Güler, nakit sıkıntısı yaşayan çiftçinin bu yıl 2.25- 2.50 liradan sattığı buğdayı aracıların depoda bekletip 5 liradan piyasaya sürdüğünü belirtti.

Güler, buğdaya dünya fiyatlarından alım fiyatı açıklanıp ilave maliyetlerin destekler yoluyla çiftçiye ödenmesi halinde ekmek üzerine gelecek yeni zam baskılarının hafifleyebileceğini söyledi.

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