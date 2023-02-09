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Ünlü isimlerin depremzedelere desteği devam ediyor! Haluk Levent tek tek açıkladı

Ünlü isimlerin depremzedelere desteği devam ediyor! Haluk Levent tek tek açıkladı
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09 Şubat 2023 - 15:24

Türkiye’nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, 6 Şubat’ta iki büyük depremle sallandı. Sanat dünyasının ünlü isimleri depremzedeler için seferber olmuşken, AHBAP Derneği ile deprem bölgesine yardım götüren Haluk Levent; birbirinden ünlü isimlerden gelen bağışları tek tek paylaşmaya devam etti.

Ünlü isimlerin depremzedelere desteği devam ediyor Haluk Levent tek tek açıkladı

Türkiye’yi yasa boğan 7.7 ve 7.6’lık Kahramanmaraş depremleri, 10 ili birden etkiledi. Türkiye’ye felaketi yaşatan deprem nedeniyle çok sayıda bina yıkıldı. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’dan acı haberler gelmeye devam ediyor. Ekiplerin, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalar sürüyor.

“İLK ARAYAN KIVANÇ TATLITUĞ OLDU”

Şarkıcı kimliğinin dışında kurucusu olduğu AHBAP platformu aracılığıyla yaptığı yardımlarla da adından sıkça söz ettiren Haluk Leven, tüm ülkeyi kahreden depremin ardından; ünlü isimlerin dayanışma ve yardım amacıyla kendisiyle iletişime geçtiğini şu mesajla duyurdu:

Dayanışma adına ilk arayan Kıvanç Tatlıtuğ oldu. 200 bin TL bağış yaptı. Ayrıca lojistik ihtiyaç için destek vereceğini söyledi Ardından Merih Demiral aradı. 1 milyon TL bağış yaptı. Ve sevgili kardeşim Murat K. kardeşim 325.646 dolar bağış yaptı.

 

Ünlü isimlerin depremzedelere desteği devam ediyor Haluk Levent tek tek açıkladı

 

TEK TEK AÇIKLADI

Ardından tek tek bağış yapan ünlü isimleri açıklamaya devam eden Levent, “Mert Hakan Yandaş aradı, 200 bin TL bağışladı. Efsane futbolculardan Hakan Balta ve eşi Derya Balta 300 bin TL bağış yaptı. Ve Mustafa Ceceli 200 bin TL, hemen sonrasında Emre Kılınç 150 bin TL bağış yaptı” diye yazdı.

“Burak Deniz 150 bin TL ve sevgili akrabam Edis Görgülü ise 400 bin TL bağış yaptı” diyerek Tweet serisine devam eden şarkıcı; “Sevgili Burak Yılmaz 300 bin TL, sevgili Celil Nalçakan 100 bin TL, Aras Bulut İynemli 200 bin TL, İrem Derici 150 bin TL, Çağlar Söyüncü 50 bin euro ve Cengiz Ünder 50 bin euro bağışladı” ifadelerini kullandı.

 

Ünlü isimlerin depremzedelere desteği devam ediyor Haluk Levent tek tek açıkladı

 

24 SAATTE 10 MİLYON TL!

Müge Anlı ise yaptığı yayında, merkezüssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilin etkilendiği 2 büyük deprem için Kızılay aracılığı ile bir yardım kampanyasının başlatıldığını açıklamıştı. Anlı’nın başlattığı bu yardım kampanyasında, depremden etkilenenler için 24 saatte 10 milyon TL bağış topladı.

ILICALI’DAN BÜYÜK DESTEK

Haluk Levent, daha sonra Acun Ilıcalı’nın da deprem bölgesi için büyük bir yardımda bulunduğunu şu sözlerle duyurdu:

Sevgili Acun Ilıcalı, bölgeye 100 tır su gönderiyor yarından itibaren. Ayrıca 5 milyonluk eşya desteği ve satın alacağımız konteynerlerin içerisine eşya sözünü verdi. Teşekkürler.

 

Ünlü isimlerin depremzedelere desteği devam ediyor Haluk Levent tek tek açıkladı

 

Ardından bağışta bulunan yeni isimleri de açıklayan Levent, “Okay Yokuşlu 1 milyon TL, Hasan Can Kaya 250 bin TL, İbrahim Büyükak 200 bin TL, Nuri Şahin 1 milyon TL, Ozan Tufan ile eşi Rojin 800 bin TL, Gülben Ergen 150 bin TL, Cenk Tosun ve eşi 600 bin TL, Danla Bilic 250 bin TL, Melis Sezen 200 bin TL ve Sarp Apak 100 bin TL bağışladı” dedi.

“ÇOĞU KİŞİ ‘YAZMA’ DİYOR”

Neden yapılan bağışları tek tek yazdığını da açıklayan ünlü isim, konuyla ilgili şu mesajı yayınladı:

Bu bağışları neden yazıyorum artık biliyorsunuzdur, geçen yıllarda olduğu gibi yapacağım çünkü. Tek tek teslimatına kadar faturasına kadar yayınlayacağım. İnanın çoğu sanatçı, futbolcu ‘abi yazma’ diyor. Ama böylesi daha iyi, yani yazmak lazım.

 

Ünlü isimlerin depremzedelere desteği devam ediyor Haluk Levent tek tek açıkladı

 

ÜNLÜLERİN YARDIMLARI DEVAM EDİYOR

Haluk Levent, geçtiğimiz akşam bağışta bulunan ünlü isimleri açıklamaya devam etti. Şarkıcı, paylaşımlarında; “Ziynet Sali 100 bin TL, Emir Ersoy-Gökçe Bahadır çifti 100 bin TL, Can Yaman 250 bin TL, Sefo 200 bin TL, Murat Boz 500 bin TL, Ebru Gündeş 500 bin TL, Rassan Khoshnaw 400 bin dolar ve Hakan Çalhanoğlu 1 milyon TL bağışta bulundu” diye yazdı.

Haluk Levent, ayrıca tüm bağışların faturalarını tek tek açıklayacaklarını da bildirdi.

KAYNAK:www.milliyet.com.tr

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