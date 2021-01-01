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Boşanmalarda Flaş Karar: Belli Süre Sonra Nafakayı Devlet Ödeyecek

Boşanmalarda Flaş Karar: Belli Süre Sonra Nafakayı Devlet Ödeyecek
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24 Aralık 2021 - 17:05

Boşanmalarda Flaş Karar: Belli Süre Sonra Nafakayı Devlet Ödeyecek

Hükümet, bazı kesimlerce kaldırılması talep edilen süresiz nafakada yeni formül geliştirdi. Yeni sisteme göre süresiz nafaka kalkacak. Belli bir süre ödeme yaptıktan sonra nafakayı devlet ödeyecek.

Boşanmalarda Flaş Karar: Belli Süre Sonra Nafakayı Devlet Ödeyecek

TBMM bütçe ve asgari ücretten vergiyi kaldıran düzenlemeleri içeren uzun mesaisini tamamlayarak 4 Ocak 2022 tarihine kadar tatile girdi. Yeni yılda 6. yargı paketinden sosyal medyaya, spor kulüpleri teklifinden seçim kanununa birçok konuyu ele alması beklenen Meclis’te gündeme alınması istenen başlıklardan biri de nafaka.

Duvar’dan Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Adalet Bakanlığı yaklaşık 2 yıldır tartışılan bu konuda yeni bir formül üzerinde çalışıyor. “Kadını mağdur etmeyecek” yeni nafaka sistemi üzerinde taraflarla uzlaşma sağlanırsa bu düzenlemenin de yeni yılda hayata geçirilmesi isteniyor.

NAFAKA SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

Mevcut sistemde boşanan çiftlerden yoksulluğa düşecek tarafa diğer tarafın mali gücü oranında nafaka ödenmesine karar verilebiliyor. Ancak bazı kesimler “süresiz” olduğu gerekçesiyle bu nafaka kararlarına karşı çıkıyor. Uzun süredir kamuoyunda gündem yapılmaya çalışılan konuda barolardan kadın örgütlerine çalıştaydan sempozyuma bir dizi etkinlik düzenlendi. Adalet Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da farklı kesimlerle bu konuda görüşmeler gerçekleştirdi ancak bugüne kadar bir mutabakata varılamadı.

Adalet Bakanlığı kaynaklarına göre ise bu konuda kadını mağdur etmeyen bir sistem üzerinde uzlaşmak mümkün. Edinilen bilgiye göre uzun süredir tartışma konusu olan nafakayla ilgili Adalet Bakanlığı’nda alternatifli öneriler içeren yeni bir çalışma yapıldı.

‘NAFAKA ÖDEMEYİ DEVLET ÜSTLENSİN’

Adalet Bakanlığı’nın çalışmasına göre ihtiyaç sahibi boşanmış bir eş kesinlikle nafakasız bırakılmayacak. Nafaka ödemeye hükmedilen taraf bu nafakayı evli kalınan süre 10 yılsa 10 yıl ya da bunun yarısı gibi sınırlı bir süre ödeyecek. Bu süre bitiminde eş çalışmıyor, halen nafakaya ihtiyaç duyuyorsa bu durumda devlet kurumları devreye girecek. İlgili sosyal yardım mekanizmaları devreye alınarak kadının nafakasını ödemeyi devlet üstlenecek.

Adalet Bakanlığı yetkilileri ihtiyaç sahibi kadının nafakasız bırakılmayacağı, kadının hiçbir şekilde mağdur olmayacağı bir sistem için çalıştıklarını belirtirken bu düzenlemenin kadına yönelik şiddet olaylarının önlenmesine de katkı yapacağı görüşünü savunuyor.

Kadına yönelik şiddet olaylarında velayet, çocuk görme ve nafaka gibi çekişmeli konuların önemli yer tuttuğuna dikkat çeken yetkililer devletin bütçe olanakları yaratarak bu sorumluluğu belli süreler ve kriterler çerçevesinde üstlenmesi durumunda bunun şiddet olaylarının azalmasına katkı yapacağı görüşünü ileri sürüyor.

‘YENİ YILDA GÜNDEME ALINMALI’

Adalet Bakanlığı yetkilileri konunun taraflarından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kadını mağdur etmememe bakışında ortaklaştıklarını, kadın örgütleri ve parti yetkilileri de “olur” verirse bu konuda adım atmayı düşündüklerini ifade ediyor. Bu konunun yaklaşık 2 yıldır tartışıldığına dikkat çeken yetkililer yeni yılda bu konuda bir düzenlemenin artık yapılması gerektiği görüşünü savunuyor.

Bu arada boşanmalarda arabuluculuk da gündemdeki yerini koruyor. İçeriğinde şiddet olmayan boşanmalarda aile arabuluculuğu için de çalışmaların devam ettiği belirtiliyor.

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