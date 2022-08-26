Tuzlu ayran tansiyonu düşürür mü, yükseltir mi?

Hem stres ve kaygı psikolojik etkenler, hem de birtakım hastalıklar tansiyonu yükselten etkenler arasında yer almaktadır. Tıp literatüründeki karşılığı hipertansiyondur. Teşhisi için kan basıncına bakılır. Kan basıncı 140 / 90mmHg olan kişilere hipertansiyon teşhisi konulur. Çeşitli tetkik ve araştırmalar sonucu nedenleri sıralanabilir. Ancak bazı hastalarda ani tansiyon yükselmesinin ana nedenleri hala bilinmemektedir.Sarımsak tüketmek yüksek tansiyonu düşürmek için en etkili yöntemlerden biridir. O anda yiyecek durumda olmayanlara sarımsak soyularak koklatılabilir. Sadece birkaç dakika içerisinde tansiyonu yükselen kişiler çok daha sağlıklı hissetmektedir.

• Tuzsuz ayran: Tansiyonu yükseltmek için tuzlu ayran içilirken, düşürmek için tuzsuz ayran tüketilmelidir. Bununla birlikte yoğurt yemesi de hastanın kendisini çok daha iyi hissetmesini sağlayabilir.

• Nar ve nar suyu: Narın az bilinen faydalarından bir diğeri de tansiyonu düşürmesidir.

• Yüzünü yıkamak: Hastanın suyunu soğuk suyla yıkamak şok etkisi yaratacaktır ve tansiyonun düşmesine vesile olacaktır. Bununla birlikte imkanı olanlar ılık suyla duş alarak rahatlayabilir.

EVDE YÜKSEK TANSİYONA İYİ GELEN DOĞAL VE BİTKİSEL ÇÖZÜMLERBeslenme ve Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, tansiyonu dengeleyen besinleri şöyle sıraladı:

• Ispanak: Posadan zengin bu harika besin aynı zamanda kalp sağlığını koruyucu ve kan basıncını düzenleyen potasyum, folat ve magnezyum kaynağıdır.

• Yağsız süt: Kalp dostu yağsız süt, size aynı zamanda kan basıncınızı %3-10 oranında düşürmeye yarayacak kalsiyum ve D vitamini de sağlar.

• Muz: Potasyum denilince akla gelen diğer bir besin tabii ki muz tansiyonunuzu dengelemek adına ara öğünde tercih edebilirsiniz.

• Fasulye: Hangi türü olursa olsun fasulye, yüksek magnezyum ve lif içeriğiyle kan basıncını düzenlemeye yardımcı oluyor.

• Ay çekirdeği: Kan basıncını düşüren magnezyumdan zengin ay çekirdeğini tüketirken tuzsuz olmasına dikkat edin.

• Patates: Kalp sağlığı için önemli iki temel mineral potasyum ve magnezyum zengini patates tansiyonunuzu dengelemede birebir.

• Bitter çikolata: Yapılan son çalışmalara göre günde 30 gr bitter çikolata tüketimi, kan basıncını düşürmeye yardımcı.

• Soya fasulyesi: Potasyum ve magnezyumdan zengin diğer bir besin soya fasulyesidir ama yine tuzsuz tüketmeye dikkat edin, özellikle de haşladığınızda.

• Kavun ve karpuz: Son çalışmalara göre özellikle kantalup kavununun 1/4’ü günlük potasyum ihtiyacımızın yüzde 20’sini tek başına sağlıyor.

Limon ve ayran yüksek tansiyona iyi gelir mi?

Yüksek tansiyon için evde limon tüketilebilir. Limon suyu damarların tıkanmasına sebebiyet veren bazı maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olabilir. Bunun için bir bardak suya yarım limon sıkılabilir. Ayrıca yoğurt ve ayran da yüksek tansiyonu düşürmek için tercih edilebilir.Yüksek tansiyon nasıl düşer ve düşürülür? Yüksek tansiyonu düşürmek için yüksek tansiyona iyi gelen besinler ve işlemler uygulanabilir. Tabii ki, bir doktora ve uzmana danışılması en önemli konuların başında gelir. Doktorunuzun ya da uzmanın vereceği talimatları yerine getirerek yüksek tansiyon düşürülür. Yüksek tansiyon nasıl dengelenir? Yüksek tansiyonu dengelemenin yolları

Yüksek tansiyonu düşürmek ve dengelemek için yaşam tarzında belli değişiklikler yapılabilir. Bunun için beslenme düzenine dikkat edilmeli, fazla kilo sorunu olanlar için dengeli beslenme ideal olan kiloya ulaşmanın yanı sıra kan basıncının düşmesini de sağlayabilir. Ayrıca egzersiz yapmak da kilo vermenin yanı sıra stresin azalmasıne ve tansiyonun düşmesine yardımcı olabilir.Stresten uzak durulmalı. Kafein içeren içecekler sınırlandırılmalı.

Yüksek tansiyonu olan bireyler tuz tüketimine de dikkat etmeli.Ayrıca yemeklerde tuz yerine baharat tercih edilebilir. Doktor kontrolünde potasyum yönünden zengin besinler de tüketilebilir.

Yüksek tansiyona karşı nasıl beslenmeli?

Yüksek tansiyon sorunu olanlar için beslenme düzeni oldukça önemli. Bu rahatsızlığı olan bireyler uzman kontrolünde tam tahıllı besinler, az yağlı süt ürünleri, sebze ve meyve tercih edebilir. Ayrıca tansiyon düşürücü özelliği olan besinler de kan basıncının düşürülmesine yardımcı olabilir.Yüksek tansiyon neden olur? Yüksek tansiyon nedenleri1- Aşırı tuz tüketimi: Özellikle 45 – 50 yaş üstü kişilerin aşırı tuz tüketmesi hipertansiyona davetiye çıkaran alışkanlıkların başında geliyor. Yemeğe ve salataya atılan fazla tuz oranı tansiyonun hızla yükselmesine neden olmaktadır. Bununla birlikte içerisinde çok fazla tuz bulunan gıdaları tüketmek de riskler arasında yer alıyor.2- Genetik faktörler: Yüksek tansiyona etki eden faktörler araştırıldığında ailelerin hasta hikayelerine de bakılır. Ailede ya da yakın akrabalarda hipertansiyon şikayeti bulunan kişilerin bu rahatsızlığa yakalanma riskleri diğerlerine oranla iki kat daha fazladır.3- Gerekli vitaminlerin alınmaması: Belli başlı gıdaların içeriğinde bulunan vitaminler, tansiyon dengeleme hususunda da insan sağlığına faydalar sunmaktadır. Bu gıdaların yetersiz alınması sonucu tansiyon yükselebilir. Özellikle potasyum ve kalsiyum ağırlıklı beslenmeye özen gösterilmeli. Süt ve süt ürünleri kahvaltı ürünlerinde sıklıkla tüketilmelidir.Obezitenin Yüksek Tansiyona Etkisi Var mı?En çok merak edilen ve sorulan konulardan biri obezite ile yüksek tansiyon arasındaki ilgidir. Dünya çapında yapılan birçok araştırma aşırı kiloların doğrudan ya da dolaylı olarak tansiyon dengesizliğine yol açtığını gözler önüne sermiştir. Aynı zamanda diyabete bağlı nedenlerle ortaya çıkan sağlık sorunları arasında hipertansiyon da yer alıyor.Psikolojik Nedenler Yüksek Tansiyona Neden Olur mu?Stres psikolojik bir faktör olup yüksek tansiyona doğrudan etki etmektedir. Bunun yanı sinirlilik hali ve çok fazla üzülmek de hipertansiyona neden olmaktadır. Önüne geçmek için kaygı ve stresten uzak bir yaşam biçimi tercih edilmelidir. Sinirlendiği takdirde tansiyonu yükselen kişiler sakinleştirilerek tansiyonu normal seviyelere çekilmelidir.Yüksek tansiyon belirtileri nelerdir? Strese bağlı yüksek yüksek tansiyon belirtileri



Günlük hayatta karşı karşıya kalınan stres, kan basıncının yükselmesine neden olabilir. Yüksek tansiyonun en önemli belirtisi baş ve ense ağrısı ile baş dönmesi. Ayrıca nefes darlığı, çarpıntı, göğüs ağrısı, görmede bozukluk da oluşabilir. Seyrek olarak da halsizlik, yorgunluk, kulaklarda çınlama, ciddi yüksek seviyelerde de burun kanaması, gece uykudan uyanıp idrara çıkma ve bacaklarda şişlik gibi belirtilere de rastlanıyor.Yüksek Tansiyon Nasıl Anlaşılır?Yüksek tansiyon belirtilerini bilmek ve buna göre davranmak çok daha bilinçli hareket etmek adına önemlidir. Belirtilerden en az ikisini bir arada görülüyorsa hastanın tansiyonu yükselmiş demektir.1- Baş dönmesi: Bir yerde otururken ya da yürürken başın aniden dönmeye başlaması yüksek tansiyonun habercisidir. Kişi eğer hareket halindeyse bir yere oturmalı ve derin derin nefes almalıdır. Eğer evde değil dışarıda ise ilk etapta bir bardak soğuk su içmelidir.2- Ense kökünde ağrı: Kişilerin ensesinde aniden bir ağrı hissetmesi ve bu ağrının giderek artması yüksek tansiyon belirtileri arasında yer alıyor.3- Kısa süreli görme bozuklukları: Başın dönmesi ile birlikte bazı kişilerde kısa süreli görme bozuklukları ortaya çıkabilir. Bazıları bulanık bazıları çift görebilir.

Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.