HaberKonseyi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri#BizBizeYeteriz Türkiyem! Korona yaz 8119'a gönder 10 TL bağışta bulun

Yalova’da Flaş Paket Servisi Kararı

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Yalova’da Flaş Paket Servisi Kararı
14 views
26 Mart 2021 - 16:39
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Yalova Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, bugün Vali Muammer Erol başkanlığında toplandı. Vaka sayılarının yüksek olduğu yerlerdeki işletmelerde paket servis yapılmasına karar verildi.

Tesislerde konaklayan müşterilerin dışında günübirlik gelenlere ise servis yapılmayacağı açıklandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı ek kararlar açıklandı. Kararda şöyle denildi:

“Nüfusa oranla pozitif vaka sayısı Altınova Çavuşçiftliği Köyü, Altınova Hürriyet Mahallesi, Altınova Subaşı Beldesi, Çınarcık Esenköy Beldesi, Çınarcık Ortaburun Köyü, Çiftlikköy Çiftlik Mahallesi, Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Merkez Elmalık Köyü, Merkez Hacımehmet Köyü, Merkez Kazımiye Köyü, Merkez Kirazlı Köyü, Merkez Soğucak Köyü, Termal Akköy ve Termal Yeni Mahalle Köyü’nde yüksek görüldü.

Umuma açık yeme içme ve dinlenme (restoran, lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane vb.) yerleri 27.03.2021 Cumartesi günü sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecek. Mekan içerisinde müşterilere servis yapılmayacak. Söz konusu bölgelerde otel vb. işletmeler sadece ‘konaklayan müşterilerine’ hizmet verebilecek. Alınan tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,  suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması hususunda; oy birliği ile karar verildi.”

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aşılama Ne Zaman Bitecek?Aşılama Ne Zaman Bitecek?
Avrasya Tüneli’nde Doğum YaptıAvrasya Tüneli’nde Doğum Yaptı
Honda Gebze’de Bulunan Tesislerini DevrediyorHonda Gebze’de Bulunan Tesislerini Devrediyor
İstanbul’da Kırmızı Böcek Alarmıİstanbul’da Kırmızı Böcek Alarmı
CHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstediCHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstedi
REKLAM ALANI

(336x280px)

Anasayfa Sağ Bloka Esnek veya Sabit ölçülerde SINIRSIZ reklam alanını şablon olarak ekleyebilirsiniz. Şuan örnek olarak sadece 2 reklam kullanıldı.
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Borsa’da Genel Müdür Belli Oldu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aşılama Ne Zaman Bitecek?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Avrasya Tüneli’nde Doğum Yaptı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Honda Gebze’de Bulunan Tesislerini Devrediyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Yalova’da Flaş Paket Servisi Kararı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da Kırmızı Böcek Alarmı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
CHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstedi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Erken Seçim Sinyali
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hollanda Polisinden Skandal Mesaj
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Buket Aydın ve Emir Sarıgül ayrıldı!
SON DAKİKA HABERLERİ
Borsa’da Genel Müdür Belli OlduMart 26, 2021-6:07 pm
Avrasya Tüneli’nde Doğum YaptıMart 26, 2021-5:03 pm
Honda Gebze’de Bulunan Tesislerini DevrediyorMart 26, 2021-4:46 pm
İstanbul’da Kırmızı Böcek AlarmıMart 26, 2021-4:21 pm
CHP Cepteki Kumarhane haline Gelen Milli Piyango İçin Araştırma İstediMart 26, 2021-4:07 pm
Kılıçdaroğlu’ndan Erken Seçim SinyaliMart 26, 2021-4:02 pm
Hollanda Polisinden Skandal MesajMart 26, 2021-3:56 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.