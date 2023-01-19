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‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’

‘Tuzağa düştüm’ Genç şarkıcı Ece Ronay Mehmet Ali Erbil’in taciz mesajlarını ifşa etmişti! ‘Müstehcen görüntüleri vardı…’
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19 Ocak 2023 - 17:16

Sunucu Mehmet Ali Erbil’in, klibinde oynadığı fenomen Ece Ronay’ı taciz ettiği mesajların ifşa olmasının ardından magazin gündemini meşgul eden olayla ilgili ünlü sunucunun yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savunmasını yapan Mehmet Ali Erbil, “Tuzağa düştüm, beni oyuna getirdi” dedi ve taciz iddialarını kabul etmedi. Mahkeme ise davayı erteleme kararı aldı. Geçtiğimiz Ekim ayında sunucu Mehmet Ali Erbil ve fenomen Ece Ronay birlikte klip çekimi gerçekleştirmiş, ardından Erbil, klibinde oynadığı Ronay’a mesaj atmıştı. Genç kadınla beraber uyuma teklifinde bulunan Erbil, iddiaya göre red cevabı alınca Ronay’a hakaret etmişti. Fenomenin şikayeti sonrası başlatılan soruşturma kapsamında ise ünlü sunucuya 3 ayrı suçtan 8 yıl 10 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Bu haber www.sabah.com.tr den alınmıştır.

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