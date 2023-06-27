GÜLDEN BUDAK’TAN YENİ ŞARKI: MAMACİTA

BESTE FABRİKATÖRÜ GÜLDEN BUDAK’TAN YENİ ŞARKI: MAMACİTA

Müzik dünyasının güçlü sesi Gülden Budak, ses getiren “Sadece” adlı şarkısının ardından sevenleriyle yepyeni eseri “Mamacita” ile buluştu.

İddialı ve eğlenceli yaz şarkısı “Mamacita”nın söz ve müziği Gülden Budak’a ait. Düzenlemesi Nurettin Çolak imzası taşıyan, kayıtları ise Hazel Music Co’da yapılan şarkının mix-masteringini de Emre Kıral üstlendi.

Şarkıya Fatih Kocatürk tarafından hazırlanan eğlenceli ve ateşli animasyon klip ve şarkı GB Medyapım etiketiyle tüm dijital platformlardaki yerini aldı.

Müzik dünyasında beste fabrikatörü olarak da tanınan sanatçı 200’den fazla eserini, müzikseverlerle buluşturacak.

“CESUR, SEKSİ VE GÜÇLÜ BİR ŞARKI”

Şarkısını “cesur” olarak tanımlayan Gülden Budak, “Mamacita’yı geçen sene yaz zamanı yazmıştım. Mamacita’nın seksi ve popüler ritimleri, aşkı korkusuzca ve sonuna kadar yaşamaya çağıran cesur bir ifadesi var. İçime sinen, güçlü, keyifli, kıpır kıpır bir şarkı. Mamacita’yı ilk duyduğu anda insanlar hareketleniyor, dans etmek istiyorlar ve bir kaç kez dinledikten sonra dinlemenin daha da keyifli hale geldiğini ifade ediyorlar. Genellikle iyi şarkılar dinledikçe sevilir ve hayatınızdaki ömrü daha uzun olur” diye konuştu.

“EN BÜYÜK MOTİVASYONUM ŞARKILARIMIN BEĞENİLMESİ”

Sanatçı, “Şarkılarımın dinlenmesi ve beğenilmesi benim için en büyük motivasyon kaynağı. Benden müziğimi ifade etmemi isterseniz şunu söyleyebilirim; müziğin kalıplara sığdırılmaya çalışılması bana doğru gelmiyor. Bugün bir şarkıyı yorumlama şeklinize göre şarkı sayısız tarza ve forma bürünebilir. Ama bir genelleme yapmam gerekirse ise pop müzik çatısını genişliği nedeni ile tercih ederim ve eklemek isterim ki bundan sonra her 2-3 ayda bir yeni bir şarkımı müzikseverlerle buluşturacağım” dedi.