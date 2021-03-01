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TUSİAD’dan İktidara Sert Tepki !

TUSİAD’dan İktidara Sert Tepki !
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19 Ekim 2021 - 14:28

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi toplantısını değerlendirdi.

Cumhuriyet yazarı Erdal Sağlam, bugün yapılacak olan Türkiye Sanayiciler ve İş Adamları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi toplantısını değerlendirdi. Sağlam, “konuştuğum kaynaklar Cumhurbaşkanlığı başkanlık sistemi başta olmak üzere, mevcut iktidara doğrudan sert eleştiriler getirilmesinin beklenmediğini söylediler” dedi.

“Konuyu tartıştığım TÜSİAD’a yakın bir kaynak mevcut tavırsızlıklarını, “artık şoförü değiştirerek ekonominin gidişatını değiştirme imkânı kalmadı” biçiminde özetledi” diyen Sağlam konuştuğu şöyle dedi:

“Kimsenin enflasyon ve kurlar için bir hesap yapamadığını, önlerini göremediklerini kaydeden aynı kaynak, “Artık bu iktidarın gidişatı değiştirme imkânının kalmadığını” gördüklerini, bu nedenle de eskisi gibi şikâyet ihtiyacı hissedilmediğini söyledi.

Bir başka yetkili ise ekonomik gidişat için suçlayacak kimse kalmadığını, doğrudan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu işten sorumlu olduğu konusunda artık hiçbir şüphe olmadığını söyledi.”

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