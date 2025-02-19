TÜSİAD BAŞKANI ORHAN TURAN’A SORUŞTURMA

Türkiye Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, dernek genel kurulunda yaptığı konuşma nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Adliyesi’ne götürüldü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen açılan soruşturma kapsamında Turan, polis eşliğinde ifade vermeye çağrıldı.

SORUŞTURMANIN SEBEBİ NE?

13 Şubat’ta gerçekleşen TÜSİAD Genel Kurulu’nda konuşan Orhan Turan, yargı süreçlerine dair bazı eleştirilerde bulunmuştu. Başsavcılık, Turan’ın ifadelerinin gerçeğe aykırı, kamu barışını bozabilecek nitelikte olduğunu ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs içerdiğini değerlendirerek, “Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma” ve “Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs” suçlarından soruşturma başlattı.

Turan, soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Burada savcıya ifade vereceği öğrenildi.

TÜSİAD’DAKİ GERGİN HAVA DEVAM EDİYOR

Öte yandan, TÜSİAD yönetiminde gergin bir hava hakim. Daha önce de TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında benzer bir soruşturma başlatılmıştı. Aras’ın da aynı genel kurulda benzer ifadeler kullandığı belirtilmişti. Bu gelişmeler, iş dünyası ve hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırdı.

TÜRKİYE İŞ DÜNYASINDA YANSIMALAR

TÜSİAD, Türkiye’nin en büyük iş dünyası kuruluşlarından biri olarak kabul ediliyor. Kurumun başkanlarının yargı süreçleriyle karşı karşıya kalması, ekonomik ve siyasi çevrelerde dikkatle takip ediliyor. İş dünyasından bazı isimler, bu sürecin Türkiye’deki yatırım ortamına ve iş insanlarının ifade özgürlüğüne etkileri konusunda endişelerini dile getiriyor.

Orhan Turan’ın adliyedeki ifade sürecinin ardından nasıl bir karar alınacağı merak konusu. Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında mahkemeye sevk edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmış değil. Konuyla ilgili gelişmeler takip edilmeye devam edilecek.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com