Türkiye’ye F-16 Yunanistan’a F-35... ABD Yönetimi Ankara’ya karşı yine Atina kartını kullandı

Türkiye ile Yunanistan arasındaki askeri denge formülünü Atina lehine bozan ABD yönetiminin Türkiye’ye 40 adet F-16, Yunanistan’a ise daha gelişkin F-35 savaş uçağı satışı için bildirimde bulunmaya hazırlandığı bildirildi. Senatör Bob Menendez, Türkiye’ye satışa itirazını yineledi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesi önceki gün Beyaz Saray kaynaklarına dayanarak verdiği haberde Joe Biden yönetiminin Türkiye’ye 20 milyar dolarlık yeni F-16 savaş uçağı satışı ve Yunanistan’a yeni nesil F-35 uçağı satışı için Kongre’den onay isteyeceğini yazmıştı.

BİLGİLENDİRME OLACAK

ABD basınına göre Türkiye’ye yönelik pakette 40 adet yeni F-16 savaş uçağı ile mevcut 79 uçak için modernleştirme kiti yer alıyor. Yunanistan için de en az 30 adet F-35 savaş uçağı satılması öngörülüyor. Türkiye, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi aldığı gerekçesiyle F-35 projesinden çıkarılmıştı. ABD yönetiminin Kongre’ye bu iki satışla ilgili önümüzdeki günlerde resmi bilgilendirme yapmasının beklendiği aktarılıyor.

ABD Kongresi’nin Yunanistan’a satışa onay verirken Türkiye’ye yönelik pakette pürüz çıkarabileceği iddiaları söz konusu. Nitekim Türkiye’ye F-16 satışını onaylamayacağını daha önce açıklamış olan Senato Dış İlişkiler Komitesi Demokrat Başkanı Bob Menendez ilk itiraz edenlerden biri oldu.

MENENDEZ’DEN İTİRAZ

Yunan/Rum lobisine yakın Menendez yaptığı sert açıklamada, “Biden yönetiminin Türkiye’ye yeni F-16 uçakları satma önerisine şiddetle karşı çıkıyorum” diyerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yönelik ithamlarını sürdürdü ve “Güvenilir bir müttefikin yapması gerektiği gibi davranmaya başlayana kadar bu satışı onaylamayacağım” dedi. Senatör Bob Menendez, Yunanistan’a F-35 satışına ise destek verdi.

ABD basınına konuşan kaynaklar, Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğini onaylamadığı sürece Kongre’nin de satışı onaylamasının pek olası olmadığını öne sürdüler.

ABD KONGRESİ ENGELLEYEBİLİYOR

ABD yasalarına göre; Kongre, Biden yönetiminin resmi bir satış bildiriminin ardından bir ret kararı alarak satışı engelleyebiliyor. Ancak Kongre’den onay çıkmadığı takdirde ABD Başkanı, ulusal güvenlik ve çıkar gerekçelerini öne sürerek bir kararname ile Kongre’yi baypas edip satışı onaylayabiliyor. Senato’nun önde gelen isimlerinden Cumhuriyetçi Lindsey Graham, geçen eylül ayında New York’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşme sonrasında, iki taraf arasında satışla ilgili teknik görüşmelerin yapıldığını ve Türkiye’ye F-16 satışının gerçekleşeceğini umduğunu belirtmişti. İki taraf arasındaki teknik görüşmeler geçtiğimiz günlerde sonuçlanmıştı.

ÇAVUŞOĞLU WASHİNGTON’A GİDİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun çarşamba günü Washington’da ABD’li mevkidaşı Antony Blinken ile bir araya gelmesi bekleniyor. Masadaki konulardan birinin de Türkiye’ye F-16 satışı olması bekleniyor. Aralık ayı sonunda iki bakan bir telefon görüşmesi yapmış, başta tahıl anlaşmasının uygulanması olmak üzere Ukrayna ve Suriye’deki son gelişmeleri, NATO’nun genişlemesini, F-16 satışını ve ziyaret takvimini ele almıştı.

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