Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu
Spor eğitmeni Sami Hamidi ile geçtiğimiz ay evlenen Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamileliğini paylaştığı cesur pozlarla duyurdu.
Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz Ekim ayında Sami Hamidi ile nikah masasına oturmuştu.
Uzun zamandır birlikte olan ikilinin düğünü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşmişti.
Melisa Emirbayer, Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerine müjdeli haberi duyurdu.
Hamile olduğunu açıklayan Melisa Emirbayer, eşiyle çekilen pozlarını da paylaştı.
Elinde bebeğinin ultrason görüntüsüyle çektirdiği bir kareyi de paylaşan Emirbayer, takipçilerinden cinsiyet tahmini yapmalarını da isteyerek, “Cinsiyet tahminleri gelsin” dedi.
İşte o paylaşımlar…
Melisa Emirbayer, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.
İşte o karelerden bazıları…