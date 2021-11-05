Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu

Hamile olduğunu açıklayan Melisa Emirbayer, eşiyle çekilen pozlarını da paylaştı.

Elinde bebeğinin ultrason görüntüsüyle çektirdiği bir kareyi de paylaşan Emirbayer, takipçilerinden cinsiyet tahmini yapmalarını da isteyerek, “Cinsiyet tahminleri gelsin” dedi.