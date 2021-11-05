Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu
2 views
04 Kasım 2021 - 16:27

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu

Spor eğitmeni Sami Hamidi ile geçtiğimiz ay evlenen Survivor 2019 yarışmacısı Melisa Emirbayer, hamileliğini paylaştığı cesur pozlarla duyurdu.

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 1

Survivor eski yarışmacısı ve Survivor Panorama programında yorumculuk yapan Melisa Emirbayer, geçtiğimiz Ekim ayında Sami Hamidi ile nikah masasına oturmuştu.

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 2

Uzun zamandır birlikte olan ikilinin düğünü ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşmişti.

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 3

Melisa Emirbayer, Instagram’dan yaptığı paylaşımla takipçilerine müjdeli haberi duyurdu.

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 4

Hamile olduğunu açıklayan Melisa Emirbayer, eşiyle çekilen pozlarını da paylaştı.

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 5

Elinde bebeğinin ultrason görüntüsüyle çektirdiği bir kareyi de paylaşan Emirbayer, takipçilerinden cinsiyet tahmini yapmalarını da isteyerek, “Cinsiyet tahminleri gelsin” dedi.

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 6

İşte o paylaşımlar…

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 7

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 8

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 10

Melisa Emirbayer, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

İşte o karelerden bazıları…

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 12

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 15

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 16

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 19

Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu - Sayfa 22

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…
FT: Enflasyon Erdoğan’ın Kaderini BelirleyecekFT: Enflasyon Erdoğan’ın Kaderini Belirleyecek
Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!
Hakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu GeçirdiHakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu Geçirdi
Eski MİT’çi Eymür: Doğu Perinçek İngiltere ve Amerika’nın AdamıEski MİT’çi Eymür: Doğu Perinçek İngiltere ve Amerika’nın Adamı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Aleyna Tilki ‘Sonunda birini döveceğim’ diyerek isyan etti! ‘Yasak’ deyip hayranlarından istedi…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Geçtiğimiz ay evlenmişti! Survivor Melisa hamileliğini cesur pozlarla duyurdu
GÜNLÜK HABER AKIŞI
FT: Enflasyon Erdoğan’ın Kaderini Belirleyecek
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Ünlü Anketçi Özkiraz: İYİ Parti Düşüşe Geçecek!
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hakan Aygün: Erdoğan Kılcal Damar Operasyonu Geçirdi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Eski MİT’çi Eymür: Doğu Perinçek İngiltere ve Amerika’nın Adamı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Hande Erçel ve Bensu Soral Arasında Milyonluk Fark
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bahar Şahin: “Eleştirilmek işimizin bir parçası”
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Melisa Döngel iç çamaşırlı yatak pozuyla nefes kesti!
SON DAKİKA HABERLERİ
Tüm Tayland’ın gözü Türkiye’de! Her maçını yüz binler izliyor…Kasım 4, 2021-10:32 am
Aleyna Tilki’den Londra Paylaşımı: Dünya Bir Cadı KazandıKasım 2, 2021-1:43 pm
Son dakika… Bakan Pakdemirli: Gübre desteği yüzde 100 arttıKasım 1, 2021-10:57 am
Yasmin Erbil sınır tanımıyor! Mini etekli file çoraplı pozu olay olduKasım 1, 2021-10:29 am
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesinde! Erdoğan ve Biden’dan dikkat çeken kare!Ekim 30, 2021-1:21 pm
Emin Çölaşan’dan Erdoğan’a: Yandaşlarının Bile Artık Sabrı TaşıyorEkim 30, 2021-1:12 pm
Aleyna Tilki’nin annesi Havva Öztel ağzını bozdu! Takipçiye şok küfür…Ekim 30, 2021-1:04 pm
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !