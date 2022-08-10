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Michaela Astro’dan; süperstara övgü dolu sözler!!!

Michaela Astro’dan; süperstara övgü dolu sözler!!!
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10 Ağustos 2022 - 15:27

Michaela Astro’nun sanat, siyaset ve sosyeteye olan yakınlığı biliniyor! Başarılarına başarı katan ünlü astrolog Micahela’da ;Süperstarımız Ajda Pekkan’ın yeri bir başka! ”En çok hayran olduğum, daima örnek aldığım bir sanatçıdır kendileri, gerekse fiziksel görüntüsü olsun, gerekse iş aşkı olsun, tamda örnek alınacak bir kişilik. Keşke herkes Ajda hanım gibi olsa! Beni ne zaman çağırsa hazırım koşa koşa giderim ondan öğrenecek çok şeyim var. Ben herkese koçluk yaparken; Ajda Hanım’da benim için bir koçtur ve idolümdür belki sanatçı değilim ama kendine bakım ve özsaygı konusunda kendilerinden büyük ilham alıyorum” dedi!!!

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Michaela Astro’dan; süperstara övgü dolu sözler!!!
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