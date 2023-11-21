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Messı’nin Dünya Kupası formaları satışa çıkıyor! Rekor fiyat bekleniyor…

Messı’nin Dünya Kupası formaları satışa çıkıyor! Rekor fiyat bekleniyor…
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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21 Kasım 2023 - 10:51
Messi’nin Dünya Kupası’nda giydiği 6 forma açık artırmayla satışa çıkarılacak.

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