Türkiye’nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı

Ekonomist Dergisi, 2023 yılında Türkiye’nin en zengin 100 ailesini listeledi. Listede ilk 9 sıra değişmedi.
Ekonomist Dergisi, ‘En Zengin 100 Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin en büyük servetine sahip isim ve aileler belli oldu.
Toplam servetlerine göre Türkiye’nin en zengin 100 kişisi ve ailesi şöyle:
6 milyar dolar üstü
1- Koç Ailesi – Koç Holding
5-6 milyar dolar
2- Şevket Sabancı’nın Ailesi – Esas Holding
4-5 milyar dolar
3- Erol Sabancı ve Ailesi – Sabancı Holding
4- Türkan Sabancı ve Ailesi – S. Sabancı Holding
3-4 milyar dolar
5- Tara Ailesi – Enka Holding
6- Eczacıbaşı Ailesi – Eczacıbaşı Holding
7- Hüsnü Özyeğin – Fiba Holding
2,5 milyar-3 milyar dolar
8- Murat Ülker – Kökler Holding
9- Özokur Ailesi – Üs Holding
10- Erdemoğlu Ailesi – Erdemoğlu Holding
11 – Doğan Ailesi – Doğan Holding
12 – Şahenk Ailesi – Doğuş Holding
13- Zorlu Ailesi – Zorlu Holding
2-2,5 milyar dolar
14- Yazıcı Ailesi – Anadolu Grubu
15- Özilhan Ailesi – Anadolu Grubu
16- Kibar Ailesi – Kibar Holding
17- Tosyalı Ailesi – Tosyalı Holding
18 – Kocabıyık Ailesi – Borusan Holding
19 – Erman Ilıcak – Rönesans Grubu
1,5-2 milyar dolar
20- Mehmet Başaran – Habaş Grubu
21- Konukoğlu Ailesi – Sanko Holding
22- Yıldırım Ailesi – Yıldırım Holding
23- Ömer Sabancı – Densa Denizcilik
24- Çolakoğlu Ailesi – Çolakoğlu Grubu
25- Sevda-Serra Sabancı – Sabancı Holding
26- M. Latif Topbaş ve Ailesi – BİM
27- Gülçelik Ailesi – ENKA Holding
28- Turgay Ciner – Ciner Grubu
29- Mehmet Cengiz – Cengiz Holding
30- Cemal Kalyoncu – Kalyon İnşaat
1-1,5 milyar dolar
31- Ahmet Çalık – Çalık Grubu
32- Demir Sabancı – Sedes Grubu
33- Küçük Ailesi – Taha Holding
34- Nihat Özdemir – Limak Grubu
35- Sezai Bacaksaz – Limak Grubu
36- Eren Ailesi – Eren Grubu
37- Torun Ailesi – Torun Holding
38- Lucien Arkas – Arkas Holding
39- Hamdi Akın – Akfen Grubu
40 Kurdoğlu Ailesi – Ata Holding
750 milyon – 1 milyar dolar
41- Nezih Barut – Abdi İbrahim İlaç
42 – Esirgen Ailesi – Abdi İbrahim İlaç
43- Çarmıklı Ailesi – Nurol Holding
44- Mehmet Ali Aydınlar – Acıbadem Grubu
45 – Alaton Ailesi – Alarko Holding
46 – Garih Ailesi – Alarko Holding
47- Yamantürk Ailesi – Güriş Holding
48 – Mehmet Emin Karamehmet – Çukurova Holding
49 – Şefik Dizdar – Taha Holding
50 – Kazancı Ailesi – Aksa Enerji
51 – Altınbaş Ailesi – Altınbaş Holding
52 – Demet Sabancı Çetindoğan – Demsa Group
53 – İnan Kıraç – Kıraç Holding
54 – Ahmet Ahlatçı – Ahlatçı Grubu
55- Hüseyin Özdilek – Özdilek Grubu
56- Zeynep Bodur Okyay – Kale Grubu
57- Zafer Yıldırım – Orjin Grubu
58- Zafer Kurşun – Orjin Grubu
59- Aslan Ailesi – İçdaş
60 – Lodrik Ailesi – Enboy Tekstil
61- Berker Ailesi – Tekfen Holding
62- Gökyiğit Ailesi – Tekfen Holding
63- Akçadağlılar Ailesi – Tekfen Holding
64- İbrahim Çeçen – IC Holding
65- Yahya Kiğılı – Hayat Holding
66- Boyner Ailesi – Boyner Holding
67- Aydın Ailesi – Turgut Aydın Holding
500-750 milyon dolar
68- Orhan Ailesi – Orhan Holding
69- Kanatlı Ailesi- Eti Grubu
70- Demirören Ailesi – Demirören Holding
71- Raif Ali Dinçkök – Akkök Holding
72- Ömer Dinçkök – Atlantik Holding
73- Nilüfer Dinçkök Çiftçi – Akkök Holding
74- Yalçın Sabancı – Yasa Holding
75- Öztürk Ailesi – Opet
76- Yaşar Ailesi – Yaşar Holding
77- Özaltın Ailesi – Özaltın Grubu
78- İsfendiyar Zülfikari – Zülfikarlar Grubu
79- Erdal Aksoy – Turcas Grubu
80- Hanefi Öksüz – Kipaş Grubu
81- Umur Üstünberk – Üstünberk Holding
82- Pak Ailesi – Pakmaya
83- Gürsel Ailesi – Kiska Holding
84- Gülay Ailesi – Gülaylar Grubu
85- Taşkent Ailesi – STFA
86- Vedat Aşçı – Astaş Holding
87- Hüseyin Aslan – YDA Grubu
88- Avni Çelik – Sinpaş Holding
89- Ali Ağaoğlu – Ağaoğlu Grubu
90- Kiler Ailesi – Kiler Holding
91- Koloğlu Ailesi – Kolin İnşaat
92- Demet Mutlu – Trendyol
93- Evren Üçok – Trendyol
94- Fehmi Yıldız – Yıldızlar Yatırım Holding
95- Süleyman Çetinsaya – Artaş Holding
96- Feridun Geçgel – Astor Enerji
97- Karamancı Ailesi – Orta Anadolu Tekstil
98- Nafi Güral – NG Grubu
99- Erikoğlu Ailesi – Erbakır
100- Fettah Tamince – Rixos