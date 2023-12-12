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Türkiye’nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı

Türkiye’nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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12 Aralık 2023 - 15:02

Ekonomist Dergisi, 2023 yılında Türkiye’nin en zengin 100 ailesini listeledi. Listede ilk 9 sıra değişmedi.

Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 1

Ekonomist Dergisi, ‘En Zengin 100 Araştırması’nın sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Türkiye’nin en büyük servetine sahip isim ve aileler belli oldu.

Toplam servetlerine göre Türkiye’nin en zengin 100 kişisi ve ailesi şöyle:

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 2

6 milyar dolar üstü

1- Koç Ailesi – Koç Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 3

5-6 milyar dolar

2- Şevket Sabancı’nın Ailesi – Esas Holding

4-5 milyar dolar

3- Erol Sabancı ve Ailesi – Sabancı Holding

4- Türkan Sabancı ve Ailesi – S. Sabancı Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 4

3-4 milyar dolar

5- Tara Ailesi – Enka Holding

6- Eczacıbaşı Ailesi – Eczacıbaşı Holding

7- Hüsnü Özyeğin – Fiba Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 5

2,5 milyar-3 milyar dolar

8- Murat Ülker – Kökler Holding

9- Özokur Ailesi – Üs Holding

10- Erdemoğlu Ailesi – Erdemoğlu Holding

11 – Doğan Ailesi – Doğan Holding

12 – Şahenk Ailesi – Doğuş Holding

13- Zorlu Ailesi – Zorlu Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 6

2-2,5 milyar dolar

14- Yazıcı Ailesi – Anadolu Grubu

15- Özilhan Ailesi – Anadolu Grubu

16- Kibar Ailesi – Kibar Holding

17- Tosyalı Ailesi – Tosyalı Holding

18 – Kocabıyık Ailesi – Borusan Holding

19 – Erman Ilıcak – Rönesans Grubu

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 7

1,5-2 milyar dolar

20- Mehmet Başaran – Habaş Grubu

21- Konukoğlu Ailesi – Sanko Holding

22- Yıldırım Ailesi – Yıldırım Holding

23- Ömer Sabancı – Densa Denizcilik

24- Çolakoğlu Ailesi – Çolakoğlu Grubu

25- Sevda-Serra Sabancı – Sabancı Holding

26- M. Latif Topbaş ve Ailesi – BİM

27- Gülçelik Ailesi – ENKA Holding

28- Turgay Ciner – Ciner Grubu

29- Mehmet Cengiz – Cengiz Holding

30- Cemal Kalyoncu – Kalyon İnşaat

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 8

1-1,5 milyar dolar

31- Ahmet Çalık – Çalık Grubu

32- Demir Sabancı – Sedes Grubu

33- Küçük Ailesi – Taha Holding

34- Nihat Özdemir – Limak Grubu

35- Sezai Bacaksaz – Limak Grubu

36- Eren Ailesi – Eren Grubu

37- Torun Ailesi – Torun Holding

38- Lucien Arkas – Arkas Holding

39- Hamdi Akın – Akfen Grubu

40 Kurdoğlu Ailesi – Ata Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 9

750 milyon – 1 milyar dolar

41- Nezih Barut – Abdi İbrahim İlaç

42 – Esirgen Ailesi – Abdi İbrahim İlaç

43- Çarmıklı Ailesi – Nurol Holding

44- Mehmet Ali Aydınlar – Acıbadem Grubu

45 – Alaton Ailesi – Alarko Holding

46 – Garih Ailesi – Alarko Holding

47- Yamantürk Ailesi – Güriş Holding

48 – Mehmet Emin Karamehmet – Çukurova Holding

 

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 10

49 – Şefik Dizdar – Taha Holding

50 – Kazancı Ailesi – Aksa Enerji

51 – Altınbaş Ailesi – Altınbaş Holding

52 – Demet Sabancı Çetindoğan – Demsa Group

53 – İnan Kıraç – Kıraç Holding

54 – Ahmet Ahlatçı – Ahlatçı Grubu

55- Hüseyin Özdilek – Özdilek Grubu

56- Zeynep Bodur Okyay – Kale Grubu

57- Zafer Yıldırım – Orjin Grubu

58- Zafer Kurşun – Orjin Grubu

59- Aslan Ailesi – İçdaş

60 – Lodrik Ailesi – Enboy Tekstil

61- Berker Ailesi – Tekfen Holding

62- Gökyiğit Ailesi – Tekfen Holding

63- Akçadağlılar Ailesi – Tekfen Holding

64- İbrahim Çeçen – IC Holding

65- Yahya Kiğılı – Hayat Holding

66- Boyner Ailesi – Boyner Holding

67- Aydın Ailesi – Turgut Aydın Holding

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Türkiye'nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı - Sayfa 11

500-750 milyon dolar

68- Orhan Ailesi – Orhan Holding

69- Kanatlı Ailesi- Eti Grubu

70- Demirören Ailesi – Demirören Holding

71- Raif Ali Dinçkök – Akkök Holding

72- Ömer Dinçkök – Atlantik Holding

73- Nilüfer Dinçkök Çiftçi – Akkök Holding

74- Yalçın Sabancı – Yasa Holding

75- Öztürk Ailesi – Opet

76- Yaşar Ailesi – Yaşar Holding

77- Özaltın Ailesi – Özaltın Grubu

78- İsfendiyar Zülfikari – Zülfikarlar Grubu

79- Erdal Aksoy – Turcas Grubu

80- Hanefi Öksüz – Kipaş Grubu

81- Umur Üstünberk – Üstünberk Holding

82- Pak Ailesi – Pakmaya

83- Gürsel Ailesi – Kiska Holding

84- Gülay Ailesi – Gülaylar Grubu

85- Taşkent Ailesi – STFA

86- Vedat Aşçı – Astaş Holding

87- Hüseyin Aslan – YDA Grubu

88- Avni Çelik – Sinpaş Holding

89- Ali Ağaoğlu – Ağaoğlu Grubu

90- Kiler Ailesi – Kiler Holding

91- Koloğlu Ailesi – Kolin İnşaat

92- Demet Mutlu – Trendyol

93- Evren Üçok – Trendyol

94- Fehmi Yıldız – Yıldızlar Yatırım Holding

95- Süleyman Çetinsaya – Artaş Holding

96- Feridun Geçgel – Astor Enerji

97- Karamancı Ailesi – Orta Anadolu Tekstil

98- Nafi Güral – NG Grubu

99- Erikoğlu Ailesi – Erbakır

100- Fettah Tamince – Rixos

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Türkiye’nin en zengin 100 ailesi belli oldu! Sürpriz isimler listede yer aldı
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