Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı

tv100’ün haberine göre diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. En popüler yıldızlara fark atıp ilk sıraya yerleşen ismi bu defa kimse tahmin edemedi.