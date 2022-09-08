Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı

Sen Çal Kapımı, Zeytin Ağacı, Kuruluş Osman, Kusursuz Kiracı, Duy Beni, Yargı yıldızlarına fark atarak İMDB starmetre listesinde zirveye yerleşen isim büyük sürpriz yaptı.
tv100’ün haberine göre diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. En popüler yıldızlara fark atıp ilk sıraya yerleşen ismi bu defa kimse tahmin edemedi.
İşte en popüler oyuncular…
50. Mehmet Günsür
49. Kevork Malikyan
48. Serkay Tütüncü
47. Birce Akalay
46. Selahattin Paşalı
45. Miray Daner
44. Burcu Biricik
43. Haluk Bilginer
42. Kenan İmirzalıoğlu
41. Özge Gürel
40. Ece Yüksel
39. Kaan Urgancıoğlu
38. Neslihan Atagül
37. Ege Kökenli
36. Farah Zeynep Abdullah
35. Nuri Bilge Ceylan
34. Boncuk Yılmaz
33. Rabia Soytürk
32. Erkan Kolçak Köstendil
31. Damla Sönmez
30. Ayça Ayşin Turan
29. Melis Sezen
28. Metin Akdülger
27. Elçin Sangu
26. Esra Bilgiç
25. Beren Saat
24. Çağatay Ulusoy
23. Burak Özçivit
22. Engin Akyürek
21. Numan Acar
20. Murat Boz
19. Alperen Duymaz
18. Ibrahim Çelikkol
17. Engin Altan Düzyatan
16. Aras Bulut İynemli
15. Seda Bakan
14. Pınar Deniz
13. Cansu Dere
12. Ertan Saban
11. Hazal Kaya
10. Dilan Çiçek Deniz
9. Ennis Esmer
8. Demet Özdemir
7. Kerem Bürsin
6. Tchéky Karyo
5. Can Yaman
4. Kıvanç Tatlıtuğ
3. Hande Erçel
2. Tuba Büyüküstün
1. Devrim Özkan