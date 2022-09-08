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Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı

Türkiye’nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı
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08 Eylül 2022 - 15:52

Sen Çal Kapımı, Zeytin Ağacı, Kuruluş Osman, Kusursuz Kiracı, Duy Beni, Yargı yıldızlarına fark atarak İMDB starmetre listesinde zirveye yerleşen isim büyük sürpriz yaptı.

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 1

tv100’ün haberine göre diziler, filmler ve televizyon programlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler içeren çevrimiçi bilgi bankası IMDb sitesinin düzenli olarak güncellediği starmetre Türkiye verilerine göre en popüler 50 oyuncu belli oldu. En popüler yıldızlara fark atıp ilk sıraya yerleşen ismi bu defa kimse tahmin edemedi.

152

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 2

İşte en popüler oyuncular…

252

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 3

50. Mehmet Günsür

352

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 4

49. Kevork Malikyan

452

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 5

48. Serkay Tütüncü

552

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 6

47. Birce Akalay

652

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 7

46. Selahattin Paşalı

752

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 8

45. Miray Daner

852

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 9

44. Burcu Biricik

952

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 10

43. Haluk Bilginer

1052

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 11

42. Kenan İmirzalıoğlu

1152

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 12

41. Özge Gürel

1252

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 13

40. Ece Yüksel

1352

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 14

39. Kaan Urgancıoğlu

1452

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 15

38. Neslihan Atagül

1552

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 16

37. Ege Kökenli

1652

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 17

36. Farah Zeynep Abdullah

1752

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 18

35. Nuri Bilge Ceylan

1852

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 19

34. Boncuk Yılmaz

1952

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 20

33. Rabia Soytürk

2052

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 21

32. Erkan Kolçak Köstendil

2152

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 22

31. Damla Sönmez

2252

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 23

30. Ayça Ayşin Turan

2352

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 24

29. Melis Sezen

2452

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 25

28. Metin Akdülger

2552

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 26

27. Elçin Sangu

2652

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 27

26. Esra Bilgiç

2752

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 28

25. Beren Saat

2852

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 29

24. Çağatay Ulusoy

2952

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 30

23. Burak Özçivit

3052

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 31

22. Engin Akyürek

3152

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 32

21. Numan Acar

3252

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 33

20. Murat Boz

3352

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 34

19. Alperen Duymaz

3452

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 35

18. Ibrahim Çelikkol

3552

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 36

17. Engin Altan Düzyatan

3652

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 37

16. Aras Bulut İynemli

3752

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 38

15. Seda Bakan

3852

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 39

14. Pınar Deniz

3952

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 40

13. Cansu Dere

4052

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 41

12. Ertan Saban

4152

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 42

11. Hazal Kaya

4252

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 43

10. Dilan Çiçek Deniz

4352

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 44

9. Ennis Esmer

4452

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 45

8. Demet Özdemir

4552

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 46

7. Kerem Bürsin

4652

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 47

6. Tchéky Karyo

4752

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 48

5. Can Yaman

4852

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 49

4. Kıvanç Tatlıtuğ

4952

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 50

 3. Hande Erçel

5052

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 51

2. Tuba Büyüküstün

5152

Türkiye'nin en popüler oyuncusu bakın kim oldu! Zirvenin yeni sahibi büyük sürpriz yaptı - Sayfa 52

1. Devrim Özkan

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