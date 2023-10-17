Türkiye’nin döviz zengini illeri belli oldu. 23 il İstanbul’u solladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, il il Türkiye’deki döviz mevduatı rakamlarını açıkladı. Bakın İstanbul’daki döviz mevduatı yüzde kaç…

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre toplam mevduat içindeki payı en yüksek olan iller açıklandı.

Öte yandan Verileri Şenol Babuşçu da paylaştı.

Listede başı yüzde 52’yle Kırşehir çekti. Kırşehir’i yüzde 51,4’le Aksaray, yüzde 50 ile Yozgat takip etti.

TL mevduat oranı en yüksek olan illerde ise ilk sırada yüzde 75,4’le Şanlıurfa gelirken, Şanlıurfa’yı yüzde 74,4’le Bitlis, yüzde 74,2’yle Ardahan takip etti.

İstanbul’un oranı yüzde 42.2 olarak açıklandı ve 23 il İstanbul’u sollayıp geçti.

Babaşçu’nun paylaşımı şu şekilde:

İŞTE LİSTE

Kırşehir: Yüzde 52

Aksaray: Yüzde 51.4

Yozgat: Yüzde 50

Nevşehir: Yüzde 49.2

Bayburt: Yüzde 48.4

Yalova: Yüzde 48.1

Kütahya: Yüzde 48.1

Karaman: Yüzde 47.8

Elazığ: Yüzde 46.2

Gümüşhane: Yüzde 46

Kocaeli: Yüzde 45

Antalya: Yüzde 45

Bingöl: Yüzde 44.9

Iğdır: Yüzde 44.9

Afyonkarahisar: Yüzde 44.3

Tunceli: Yüzde 44.2

Kayseri: Yüzde 44.2

Uşak: Yüzde 43.9

Isparta: Yüzde 43.7

Sivas: Yüzde 43.6

Konya: Yüzde 43.1

Çankırı: Yüzde 43

Karabük: Yüzde 42.9

İstanbul: Yüzde 42.2

Rize: Yüzde 41.7

Sakarya: Yüzde 41.4

Kahramanmaraş: Yüzde 41.1

Malatya: Yüzde 40.9

Bursa: Yüzde 40.5

Kırıkkale: Yüzde 40.1