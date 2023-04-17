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Özgür Demirtaş Kapalıçarşı’daki dolar kurunu paylaştı! ‘İnsanlar bankadan çekip…’

Özgür Demirtaş Kapalıçarşı’daki dolar kurunu paylaştı! ‘İnsanlar bankadan çekip…’
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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17 Nisan 2023 - 12:46
Ekonomist Özgür Demirtaş, “Kapalıçarşıda GERÇEK Dolar kuru 20’yi geçti. Geçmiş olsun…” ifadelerini kullandı.

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