Özgür Demirtaş Kapalıçarşı’daki dolar kurunu paylaştı! ‘İnsanlar bankadan çekip…’

Merkez Bankası’nın regülasyonlar yoluyla bankacılık sistemine sıkı denetime alması sebebiyle bankaların döviz alış ve satış marjlarının genişlemesi ve dolar kurunun uzun süredir baskılanması nedeniyle artan döviz talebi, vatandaşların Kapalıçarşı’ya yönlenmesine neden oluyor.
Kapalıçarşı’daki döviz kurlarıyla ilgili paylaşım yapan Demirtaş, “Kapalıçarşıda şu an DOLAR alış-satış şu şekilde. İki Kur oluştu. Biri Banka ekranlarında gördüğünüz Kur biri de Kapalıçarşı. Satmak isteseniz Bankada 19.30-19.40’a satıyorsunuz. Kapalıçarşı da 19.97 BU sürdürülebilir mi? İnsanlar bankadan para çekip Kapalıçarşıya gidiyor” diye yazdı.
SABAH SEANSINDA 19,56’YI GÖRDÜ
Demirtaş, konuyla ilgili bir başka sosyal medya paylaşımında “Kapalıçarşıda GERÇEK Dolar kuru 20’yi geçti. Geçmiş olsun…” değerlendirmesini yaptı.
Dolar/TL, bugün sabah seansında 19,56 seviyesini görmüştü. Dolar kuru şu anda ise 19,38 TL seviyesinden işlem görüyor.