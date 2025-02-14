14 AYAR TAKIYA TALEP ARTIYOR

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), altın fiyatlarındaki yükselişin takı sektöründe önemli değişimlere neden olduğunu açıkladı. 14 ayar takılara olan talebin arttığı son dönemde, yükselen altın fiyatlarının vatandaşların takı tercihlerinde değişikliklere yol açtığı belirtildi. İKO Başkanı Mustafa Atayık, özellikle Sevgililer Günü gibi özel günlerde takıya olan talebin arttığını ve bununla birlikte 14 ayar takıların vitrinlerde daha fazla yer bulduğunu söyledi.

14 Ayar Takıya İlgi Artıyor

Mustafa Atayık, son dönemde 14 ayar takıların popülerliğinin arttığını belirterek, altın takılara olan talebin genellikle hafif ve şık modeller üzerinde yoğunlaştığını ifade etti. Artan fiyatlarla birlikte, ekonomik koşullar nedeniyle vatandaşların gramajı düşük, hafif ve zarif takıları tercih etmeye başladığına dikkat çekti.

Atayık, bu dönemde 14 ayar takılara yönelik talebin büyük ölçüde “light” konseptli takılarla birleştiğini belirterek, özellikle minimalist pırlantalı tasarımlar, ince tektaş yüzükler ve günlük kullanım için uygun kolyeler gibi şık ve gösterişli seçeneklere yoğun ilgi olduğunu söyledi.

Yüksek Altın Fiyatlarının Etkisi

Gram altının fiyatının 3.418 lira seviyesine ulaşması, 14 ayar altının gram fiyatının ise 1.999 lira olarak belirlenmesi, vatandaşların alışveriş tercihlerinde değişikliğe neden oldu. Atayık, yükselen altın fiyatları nedeniyle daha çok yatırım amaçlı altın alımlarının yapıldığını belirtirken, aynı zamanda takı tercihinin ekonomik koşullar doğrultusunda değiştiğini kaydetti. Özellikle gösterişli ama hafif tasarımlar, daha uygun fiyatlı seçenekler arayan tüketiciler için ideal hale geldi.

Pırlanta ve Renkli Taşlara İlgi Artıyor

Pırlantalı takılar ve renkli taşlı mücevherler de son dönemde daha fazla tercih ediliyor. Atayık, özellikle safir, yakut, zümrüt gibi canlı renkleriyle öne çıkan taşların, takı dünyasında popülerlik kazandığını belirtti. Ayrıca, ince tektaş yüzükler ve şık pırlantalı küpeler, günlük kullanımda sıkça tercih edilen mücevherler arasında yer alıyor.

Yatırım İçin Takı Seçimi

İstanbul Kuyumcular Odası Başkanı, altın takı ve mücevherlerin uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görüldüğünü ve özellikle yükselen altın fiyatlarının, yatırımcılar için fırsat sunduğunu vurguladı. Melekler ve günlük kullanıma uygun hafif takılar gibi takıların da hem hediye hem de yatırım amacıyla tercih edilebileceği ifade edildi. Atayık, kuyumcu oda üyelerinin ve ticaret odası üyelerinin güvenilir noktalar olduğuna dikkat çekerek, vatandaşları güvenli alışveriş yapmaya davet etti.

14 Ayar Takılar Popülerliğini Artırıyor

İstanbul Kuyumcular Odası’nın verilerine göre, 14 ayar takıların son dönemdeki artan talebi, ekonomik koşullar ve yükselen altın fiyatlarının etkisiyle şekilleniyor. Hafif ve şık tasarımlar, pırlantalı mücevherler ve minimalist takılar, özellikle Sevgililer Günü gibi özel günlerde rağbet görüyor. Bu trend, yatırım amaçlı altın alımından ziyade günlük kullanım için uygun olan takılara doğru kayıyor.

Tüketiciler, altın takılar ve mücevherler alırken, hem şıklığı hem de uygun fiyatı göz önünde bulunduruyor. İstanbul Kuyumcular Odası’nın açıklamaları, sektördeki yeni alışveriş trendlerini ve tüketici tercihlerindeki değişimi net bir şekilde ortaya koyuyor.

Kaynak: https://www.ensonhaber.com