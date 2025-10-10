Yıllık Harç Zorunluluğu Masada: Hangi Meslek Gruplarını Kapsayacak?

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında önemli bir adım atmaya hazırlanıyor. Bakanlık, özellikle gelir beyanları düşük görünen bazı meslek grupları için yıllık harç zorunluluğu getirilmesini planlıyor. Söz konusu düzenlemenin, doktorlar, kuyumcular, oto galericiler ve emlakçılar başta olmak üzere belirli meslek gruplarını kapsayacağı öğrenildi.

Gelir Analizi ve Tespitler

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın son dönemde yaptığı gelir analizleri, bazı meslek gruplarının resmi beyanlarının oldukça düşük olduğunu ortaya koydu. Buna göre; doktorlar geçen yıl aylık ortalama 61 bin TL gelir beyan ederken, kuyumcular 42 bin TL, oto galericiler 7 bin TL, emlakçılar ise yalnızca 5 bin TL gelir bildirdi. Bazı taksicilerin ise aylık ortalama 13 bin TL gelir beyanında bulunduğu tespit edildi.

Söz konusu meslek gruplarında Türkiye genelinde toplam 178 bini aşkın mükellef bulunduğu belirtildi. Bunlar arasında 13 bin 536 kuyumcu, 78 bin 560 oto galerici ve 86 bin 488 emlakçı yer alıyor. Ayrıca, yaklaşık 28 bin bireysel çalışan doktor da düzenlemeden etkilenecek.

Yeni Düzenlemenin Amacı

Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, uygulamanın temel amacının vergide adaleti sağlamak olduğunu belirtiyor. Yeni sistemle birlikte “çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi” ilkesi uygulanacak. Söz konusu meslek gruplarının mevcut gelir vergisi yükümlülükleri devam edecek, ancak buna ek olarak yıllık bir harç ödemesi de zorunlu hâle gelecek.

Harç Miktarı ve Oranlar

Yeni düzenlemede, meslek gruplarına göre farklı harç oranlarının belirlenmesi planlanıyor. Bakanlık yetkilileri, harcın miktarının hâlen çalışıldığını ve gelir gruplarına göre değişiklik gösterebileceğini ifade ediyor. Böylece, sektörde faaliyet gösteren profesyonellerin yıllık ek yükümlülükleri, kazançlarına göre adil bir şekilde belirlenmiş olacak.

Tepkiler ve Beklentiler

Özellikle serbest meslek sahipleri ve küçük ölçekli işletme sahipleri, yeni düzenlemenin uygulamaya girmesi hâlinde ek mali yükümlülükler doğuracağına dikkat çekiyor. Öte yandan, uzmanlar bu tür önlemlerin kayıt dışı ekonomiyi azaltıcı ve vergi adaletini güçlendirici bir adım olabileceğini belirtiyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki haftalarda düzenlemeye dair detayları kamuoyuyla paylaşmayı planlıyor. Yetkililer, uygulamanın tüm meslek gruplarına eşit şekilde uygulanacağını ve şeffaf bir sistem oluşturulacağını vurguluyor.