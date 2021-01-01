Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’
Oğuzhan Uğur’un programına konuk olan Hande Sarıoğlu, hakkında yapılan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.
Oryantal dansıyla bir anda Türkiye’nin gündemie oturan sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk’ten ayrılmasının ardından YouTube ve sosyal medya projelerine ağırlık verdi.
Sarıoğlu programda yaptıklarıyla gündeme sık sık gelirken Oğuzhan Uğur’un programına da katıldı.
Oğuzhan Uğur’un programına katılıp iddialı yorumlarda bulunan Sarıoğlu göğüs dekoltesiyle ilgili haber yapılmasına dair sessizliğini bozdu ve şöyle konuştu:
“Ben seksiyim. Ben seksi kadın severim. Seksi kadın alerjisi olan kadınlar da var.”
Hande Sarıoğlu göğüsleriyle ilgili başka bir yorumda daha bulundu.
Sarıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Meme dediğiniz şey; siz doğduğunuzda ananızın sizi beslediği şey aynı zamanda.”
“Ben bu memelerin parasını verdim aldım.”
“İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım.”
Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.
İşte o karelerden bazıları…