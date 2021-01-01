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Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’
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10 Kasım 2021 - 10:56

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’

Oğuzhan Uğur’un programına konuk olan Hande Sarıoğlu, hakkında yapılan haberlerle ilgili ilk kez konuştu.

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 1

Oryantal dansıyla bir anda Türkiye’nin gündemie oturan sunucu Hande Sarıoğlu, Habertürk’ten ayrılmasının ardından YouTube ve sosyal medya projelerine ağırlık verdi.

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 2

Sarıoğlu programda yaptıklarıyla gündeme sık sık gelirken Oğuzhan Uğur’un programına da katıldı.

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 3

Oğuzhan Uğur’un programına katılıp iddialı yorumlarda bulunan Sarıoğlu göğüs dekoltesiyle ilgili haber yapılmasına dair sessizliğini bozdu ve şöyle konuştu:

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 4

“Ben seksiyim. Ben seksi kadın severim. Seksi kadın alerjisi olan kadınlar da var.”

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 5

Hande Sarıoğlu göğüsleriyle ilgili başka bir yorumda daha bulundu.

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 6

Sarıoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 7

“Meme dediğiniz şey; siz doğduğunuzda ananızın sizi beslediği şey aynı zamanda.”

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 8

“Ben bu memelerin parasını verdim aldım.”

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 9

“İstediğim gibi de dekoltesini giyerim arkadaşım.”

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 10

Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor.

İşte o karelerden bazıları…

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 11

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 12

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 13

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 17

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 20

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 24

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 28

Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’ - Sayfa 31

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Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’
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