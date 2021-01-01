Hande Sarıoğlu dekoltesine laf edenlere bomba sözler söyledi! ‘Ben seksi kadın severim…’

Sarıoğlu programda yaptıklarıyla gündeme sık sık gelirken Oğuzhan Uğur’un programına da katıldı.

Oğuzhan Uğur’un programına katılıp iddialı yorumlarda bulunan Sarıoğlu göğüs dekoltesiyle ilgili haber yapılmasına dair sessizliğini bozdu ve şöyle konuştu: