Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? İşte kullanım alanları

Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? İşte kullanım alanları
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
TÜM YAZILARI
2 views
31 Ekim 2024 - 9:22

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye Kart” projesinin yakında tüm ülkede geçerli olacağını duyurdu. Peki, Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? Türkiye Kart nerelerde geçerli? İşte başvuru detayları…

Türkiye’nin tüm şehirlerinde geçerli olacak bir ulaşım kartı olarak tasarlanan Türkiye Kart, ülke genelinde hızla yaygınlaşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart’ın bu yıl sonuna kadar 18 yeni ilde daha kullanılmaya başlanacağını duyurdu.

Bu adımla birlikte, vatandaşların ulaşımda tek bir kartla seyahat etme imkanı artacak.

Türkiye Kart, hem şehir içi toplu taşıma araçlarında hem de diğer ulaşım sistemlerinde geçerli olacak şekilde geliştirildi.

Projenin amacı, vatandaşların seyahatlerini kolaylaştırmak ve daha pratik bir ulaşım deneyimi sunmak.

Peki, Türkiye Kart hangi illerde geçerli? Nasıl kullanılıyor? İşte Türkiye Kart’a dair tüm detaylar…

TÜRKİYE KART NEDİR?

Türkiye, toplu taşıma, bankacılık ve alışveriş işlemlerinde kullanılabilecek yeni bir akıllı kart sistemi olan Türkiye Kart ile tanışıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen bu proje, PTT tarafından hayata geçiriliyor.

Türkiye Kart, toplu taşıma kullanıcılarını önemli ölçüde etkileyecek ve her şehirde farklı otobüs kartı alma devrini sona erdirecek.

Projenin amacı, Türkiye’nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir sistemde birleştirerek, yurttaşların ulaşımda daha pratik bir deneyim yaşamasını sağlamak.

Bu sistem sayesinde, mevcut farklı kart uygulamalarına son verilecek ve vatandaşlar, Edirne’den Kars’a kadar her noktada yalnızca bir kartla seyahat edebilecekler.

HANGİ ŞEHİRLERDE KULLANILIYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Kart projesinin pilot uygulama aşamasının başladığını duyurdu.

İlk olarak Konya, Kayseri, Gümüşhane, Yozgat ve İstanbul’daki Gayrettepe-Yeni Havalimanı metro hattında kullanılmaya başlanan Türkiye Kart’a olan ilginin oldukça yüksek olduğu bildirildi.

Uraloğlu, kısa sürede 47 bin 265 kartın satıldığını ve toplamda 118 bin 273 seyahat gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yıl sonuna kadar Türkiye Kart uygulamasının 18 ilde daha devreye alınması planlanıyor. Bu kapsamda, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN gibi önemli ulaşım hatlarında Türkiye Kart kullanımı başlayacak.

Rize, Kocaeli, Uşak, Aksaray, Karabük, Tokat, Kahramanmaraş, Nevşehir, Kilis, Çorum ve Gaziantep gibi illerde de Türkiye Kart uygulamasının kısa süre içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

TÜRKİYE KART NEREDEN VE NASIL ALINIR?

Türkiye Kart’ın PTT’den satın alınabileceğini belirten Bakan Uraloğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“Vatandaşımıza ulaşımda kolaylık sağlayacak bu projemizi cüzi bir rakamla hizmete sunuyoruz. PTT iş yerlerinden Türkiye Kart almak isteyen vatandaşlarımız ‘şemasız’ Türkiye Kart için 40 lira, ‘debit’ ve ‘prepaid’ Türkiye kartlar için ise 60 lira gibi sembolik rakam ödeyecek. Engelli, şehit yakını, gazi, 65 yaş üstü gibi imtiyazlı gruplara verilecek kartlara ilişkin de çalışmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla görüşmeler sürdürüyoruz.”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya’da yaşayan ve İstanbul’a hiç gitmeyen sürücüye şaşırtan cezaAntalya’da yaşayan ve İstanbul’a hiç gitmeyen sürücüye şaşırtan ceza
Kuzey Kore’den Japon Denizi’nde kıtalar arası balistik füze denemesiKuzey Kore’den Japon Denizi’nde kıtalar arası balistik füze denemesi
TSK’nın kahraman pilotları yangınlara karşı her zaman hazırTSK’nın kahraman pilotları yangınlara karşı her zaman hazır
Bursa’da kiracısı çıksın diye baca deliğinden horon dinlettiBursa’da kiracısı çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
İspanya’yı sel vurdu: 95 ölüİspanya’yı sel vurdu: 95 ölü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri iyileşiyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İstanbul’da silahlı iş yeri baskını
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antalya’da yaşayan ve İstanbul’a hiç gitmeyen sürücüye şaşırtan ceza
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kuzey Kore’den Japon Denizi’nde kıtalar arası balistik füze denemesi
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TSK’nın kahraman pilotları yangınlara karşı her zaman hazır
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bursa’da kiracısı çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
GÜNLÜK HABER AKIŞI
İspanya’yı sel vurdu: 95 ölü
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Resmi Gazete’de yerini aldı: 2025 yılı programına dahil oldu! Emeklilikte yaş sınırı…
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? İşte kullanım alanları
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Audi’den dikkat çeken karar: Brüksel’deki fabrika kapanıyor
SON DAKİKA HABERLERİ
Kuzey Kore’den Japon Denizi’nde kıtalar arası balistik füze denemesiEkim 31, 2024-10:45 am
Bursa’da kiracısı çıksın diye baca deliğinden horon dinlettiEkim 31, 2024-9:47 am
Türkiye Kart nedir, ne işe yarar? İşte kullanım alanlarıEkim 31, 2024-9:22 am
Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Ekim 31, 2024-9:16 am
Muğla’da kaybolan çocuk Aydın’da bulunduEkim 31, 2024-9:13 am
Kayseri’de mobilya fabrikasında yangınEkim 31, 2024-8:45 am
Bakan Bayraktar’dan elektrik ve doğal gaza zam açıklaması. Ocak ayını işaret ettiEkim 30, 2024-3:25 pm

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !