HaberKonseyi

Haluk Levent’ten Herkesi Şaşırtan Karar

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
Haluk Levent’ten Herkesi Şaşırtan Karar
2 views
29 Ağustos 2021 - 10:41
REKLAM ALANI

(300x250px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.

Türkiye’nin sevilen sanatçısı Haluk Levent, sosyal medya hesabından sevenlerine üzücü bir haber verdi. Gelecek yılın 26 Kasım tarihinden itibaren yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

Toplumsal olaylara karşı duyarlılığıyla Türkiye’nin sevgisini kazanan ve kurucusu olduğu AHBAB derneği ile ihtiyaç sahiplerine yardımlarda bulunan Haluk Levent, Twitter’dan yaptığı paylaşımla sevenlerine üzücü bir haber vererek yurt dışına yerleşeceğini açıkladı.

“ARTIK MÜZİK YAPMAK VE KENDİME ZAMAN AYIRMAK İSTİYORUM”

Gelecek yılın 26 Kasım gününden itibaren yurt dışına yerleşeceğini söyleyen Haluk Levent, artık müzik yapmak ve kendisine zaman ayırmak istediğini belirtti. Ünlü şarkıcı ayrıca kurucusu olduğu AHBAB’taki üyeliğinin devam edeceğini ancak görevini başka birine teslim edeceğini de açıkladı.

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı

“1,5 YIL DAHA KATLANACAKSINIZ BANA”

Haluk Levent, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Gelecek yılın 26 Kasım günü görevi yeni arkadaşlarımızdan birisine devredip yurtdışına yerleşiyorum. AHBAB üyeliğim devam edecek. AHBAB’ta 6 yıl dolmuş olacak. Artık müzik yapmak ve kendime zaman ayırmak istiyorum. Yani 1,5 yıl daha katlanacaksınız bana”

“BAŞLIKLARI BU ŞEKİLDE ATMAYIN”

Yurt dışına yerleşmek konusundaki haberlerini yapan gazetecilere seslenen Haluk Levent, Sözcü gazetesinin başlığına da sitem etti. Ünlü şarkıcı, “Sevgili gazeteci arkadaşlar. Başlıkları bu şekilde atmayalım. Daha 1,5 yıl var. İşlerimiz var daha.” ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı
Haluk Levent'ten herkesi şaşırtan adım! Türkiye'den ayrılma kararı aldı

 

REKLAM ALANI

(728x90px)

Esnek veya Sabit Ölçü Verebilirsiniz.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Akar’dan Yunanistan’a Sert TepkiBakan Akar’dan Yunanistan’a Sert Tepki
Üniversitelerde Eğitimin Yüzde 40’ı UzaktanÜniversitelerde Eğitimin Yüzde 40’ı Uzaktan
Taliban’dan ABD AçıklamasıTaliban’dan ABD Açıklaması
Konser Öncesi Diva ve Ekibine Büyük Şok !Konser Öncesi Diva ve Ekibine Büyük Şok !
Sevgilisini Elinden Aldı !Sevgilisini Elinden Aldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
AK Parti’den Erken Seçim Hamlesi !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Bakan Akar’dan Yunanistan’a Sert Tepki
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Üniversitelerde Eğitimin Yüzde 40’ı Uzaktan
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Taliban’dan ABD Açıklaması
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Haluk Levent’ten Herkesi Şaşırtan Karar
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Konser Öncesi Diva ve Ekibine Büyük Şok !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgilisini Elinden Aldı !
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Seks İtirafıyla Ağızları Açık Bıraktı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Sevgiliyle Son Tatil
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a Elektrik Zammı Uyarısı
SON DAKİKA HABERLERİ
AK Parti’den Erken Seçim Hamlesi !Ağustos 29, 2021-12:51 pm
Bakan Akar’dan Yunanistan’a Sert TepkiAğustos 29, 2021-12:35 pm
Üniversitelerde Eğitimin Yüzde 40’ı UzaktanAğustos 29, 2021-12:26 pm
Taliban’dan ABD AçıklamasıAğustos 29, 2021-12:00 pm
Haluk Levent’ten Herkesi Şaşırtan KararAğustos 29, 2021-10:41 am
Konser Öncesi Diva ve Ekibine Büyük Şok !Ağustos 29, 2021-10:29 am
Sevgilisini Elinden Aldı !Ağustos 29, 2021-10:20 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Kim inanır Çapa’da tıp okuduğuna!
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.