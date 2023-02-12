Haber Konseyi | Doğru Tarafsız Gazetecilik

Antakya’dan gelen bu kare dünyayı yasa boğdu… Tüm aile ‘mucize’ için bekliyor!

Antakya’dan gelen bu kare dünyayı yasa boğdu… Tüm aile ‘mucize’ için bekliyor!
4 views
12 Şubat 2023 - 10:49

Dünya tarihinin en büyük depremlerinden birisini yaşayan Türkiye için seferber olmuş durumda. Pek çok ülke bu zor dönemde Türkiye’nin yanında yer alırken Uluslararası haber ajansının AP’nin Antakya’dan servis ettiği fotoğraf dünyayı yasa boğdu.

Dünyanın gözü kulağı 7 gündür deprem bölgesinden gelecek haberlerde…

Deprem sonrası savaştaki Ukrayna’dan ilişkilerin gergin olduğu Yunanistan’a kadar tüm dünyadan Türkiye’ye destek ve yardım geldi.

Dünya Türkiye için adeta seferber oldu. Uzman ekiplerin enkaz altında kalanları kurtarmak için zamana karşı verdiği mücadele sürerken bölgeden mucize haberleri gelmeye devam ediyor.

Benzer bir mucize bekleyen aile AP foto muhabirinin objektifine takıldı.

Uluslararası Haber ajansı Antakya’da çektiği bu kare için abonelerine şu bilgilendirmede bulundu;

‘Antakya’da bir aile enkazın altından yakınlarının çıkarılmasını beklerken çökmüş bir binanın yanında oturuyor.’

 

Antakya’dan gelen bu kare dünyayı yasa boğdu... Tüm aile mucize için bekliyor

Antakya’da görev alan bir kurtarma ekibi enkaz altından gelecek sesi duymak için dinleme yapıyor… (Fotoğraf: AP)

 

Bu kare kısa süre içinde dünyanın farklı noktalarında pek çok haber platformu tarafından kullanıldı.

Öte yandan Kahramanmaraş’a giden Birleşmiş Milletler Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, ‘Bu, ömrüm boyunca gördüğüm en kötü doğal afet ve aynı zamanda da en büyük uluslararası yardım kampanyası’ dedi.

Sarsıntıların ardından tamamen yıkılan bir sokakta konuşan Griffiths, kurtarma çalışmalarına ne zaman son verileceğine de karar verilmesi gerektiğini söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim… Yurtlar depremzedelere açılıyorCumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim… Yurtlar depremzedelere açılıyor
DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU 12 Şubat 2023 || Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Çığ tehlikesine dikkat! Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleriDEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU 12 Şubat 2023 || Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Çığ tehlikesine dikkat! Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri
TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?
Milli mücadele ruhu ayakta… Bir millet topyekûn yaralarını sarıyorMilli mücadele ruhu ayakta… Bir millet topyekûn yaralarını sarıyor
‘Abla ben buradan nasıl gideyim!’‘Abla ben buradan nasıl gideyim!’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
NEZAKET
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Üniversitelerde yaza kadar uzaktan eğitim… Yurtlar depremzedelere açılıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
DEPREM BÖLGESİ HAVA DURUMU 12 Şubat 2023 || Deprem bölgesinde hava durumu nasıl olacak? Çığ tehlikesine dikkat! Meteoroloji Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep il il hava durumu tahminleri
GÜNLÜK HABER AKIŞI
TAHA DUYMAZ SON DURUM | Gülben Ergen bildirdi… Taha Duymaz bulundu mu, enkaz altından çıkarıldı mı?
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Enkazdan çıkaran ekiplere kalp selamı ile teşekkür etmişti… Son yolculuğuna uğurlandı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Milli mücadele ruhu ayakta… Bir millet topyekûn yaralarını sarıyor
GÜNLÜK HABER AKIŞI
‘Abla ben buradan nasıl gideyim!’
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye’yi sarsan felakette yedinci gün: Depremde can kaybı 24 bin 617… Dakika dakika bölgelerimizden anlık bilgiler
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Türkiye depremi dünyada manşet… 300 kilometrelik çatlak uzaydan görüntülendi! BBC felaketin isimsiz bıraktığı çocukları yazdı
GÜNLÜK HABER AKIŞI
Antakya’dan gelen bu kare dünyayı yasa boğdu… Tüm aile ‘mucize’ için bekliyor!
SON DAKİKA HABERLERİ
Kılıçdaroğlu, 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayının duyurulacağı tarihi açıkladıOcak 30, 2023-10:06 am
Fenerbahçe – Kasımpaşa maçından sonra herkes Enner Valencia ve Arda Güler’i konuşuyor!Ocak 30, 2023-10:02 am
Sancaktepe’de kan donduran olay! Baba ve 3 çocuğu ölü bulunduOcak 27, 2023-5:28 pm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalarOcak 27, 2023-5:26 pm
Danimarka Elçisi Dışişleri’ne çağrıldı: Bu tutum kabul edilemez!Ocak 27, 2023-5:22 pm
Yılın ilk enflasyon tahmini belli oldu!Ocak 26, 2023-11:24 am
PKK’ya yeni operasyon! 480 personel katılıyorOcak 26, 2023-11:19 am
POPÜLER FOTO GALERİLER
Tanesini 50 TL’ye aldığı el dezenfektanını 860 TL’ye sattı!
Temizlik ürünlerinde fiyat artışı!
Koronavirüsten etkilenen dünyaca ünlü isimler!
Onlar da koronavirüse yakalandı!
Anadolu Efes EuroLeague Final Four’da finale yükseldi!
Sivasspor – Kayserispor kupa finalinde seramoniye damga vuran olay!
Fiyatlar tırmanışa geçti: Altında 2 çarpan etkisi!

Hayatın Her Alanına Dair Haberler Hakkında Tarafsızca Doğru Bilgiye Ulaşmanın Yolu ! Bizi Okuyun Haberiniz Olsun !