Türkiye Çekya karşısında. İlk 11 belli oldu!

A Milli Takımımız, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) F Grubu’ndaki son maçında bu gece Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Takımımız, grubundaki ilk maçta Gürcistan’ı 3-1 yenmiş, ikinci maçta ise Portekiz’e 3-0 yenilmişti.

Hamburg’daki Volkspark Stadı’nda saat 22.00’da başlayacak maç TRT 1’den canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşmanın hakemi Romanya’dan hakem Istvan Kovacs.

Gruptaki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yenen ay-yıldızlı ekip, ikinci maçında ise Portekiz’e 3-0 mağlup oldu.

Grubun diğer maçında ise Gürcistan ile Portekiz karşı karşıya gelecek. Gelsenkirchen’de oynanacak mücadele de aynı saatte başlayacak.

Portekiz’in birinci olarak çıkmayı garantilediği grupta millilerimize de ikinci olmak ve son 16 turuna kalmak için 1 puan yetecek.

Milli Takım’da sakatlıkları süren Orkun Kökçü ve Mert Günok’un oynaması beklenmiyor.

Sakatlığı geçen İrfan Can Kahveci ise görev verilmesi halinda formasını giyebilecek.

İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede kadroda yer alacak.

Milli Takım’da ilk iki maçta gördüğü sarı kartlarla cezalı duruma düşen Abdülkerim Bardakcı forma giyemeyecek.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da ilk 11’i belirledi. Montella’nın bu kez Arda Güler’i ilk 11’de oynatması bekleniyor. Milli Takımımız’ın muhtemel 11’i şu şekilde:

Altay Bayındır, Mert Müldür, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Yusuf Yazıcı, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz.