TÜRKİYE, BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE 2025’TE DE SON SIRALARDA

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF), 2025 yılına ait Dünya Basın Özgürlüğü Endeksini yayımladı. Türkiye, bu yıl da basın özgürlüğünde geriye giderek 180 ülke arasında 159. sırada yer aldı. Türkiye, RSF tarafından “çok ciddi sorunlar yaşanan ülkeler” kategorisinde sınıflandırıldı.

BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNDE SÜREKLİ GERİLEME

Geçtiğimiz yıl 158. sırada bulunan Türkiye, 2025 itibarıyla bir basamak daha gerileyerek 159. sıraya düştü. Türkiye’nin son yıllardaki sıralamaları ise şu şekilde:

2020: 154

2021: 153

2022: 149

2023: 165

2024: 158

2025: 159

RSF: “EKONOMİK VE SİYASİ BASKILAR ARTIYOR”

RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Türkiye’de basın özgürlüğünün sürekli olarak zayıfladığını ve bu durumun artık ekonomik kırılganlıkla da birleştiğini ifade etti. Önderoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Medya kuruluşlarının kamu kaynaklarıyla ayrımcı şekilde desteklenmesi, bağımsız yayınlara yönelik para cezaları, dijital çağda sürdürülebilir gelir modellerinin eksikliği ve siyasi baskılar, Türk medyasını tek sesliliğe itiyor. Gazetecilik, demokratik güvenceden yoksun olduğu gibi artık ekonomik olarak da tehdit altında.”

ENDEKS NASIL HAZIRLANIYOR?

RSF, her yıl uzmanlar tarafından yanıtlanan bir soru kitapçığına dayalı olarak basın özgürlüğü endeksini hazırlıyor. Endeks; politik, ekonomik, yasal, güvenlik ve sosyo-kültürel olmak üzere beş farklı alandaki göstergelere göre oluşturuluyor. Bu yıl Türkiye’nin skoru 31,60 puandan 29,40 puana geriledi.

POLİTİK BASKILAR ÖN PLANDA

Türkiye’nin “politik gösterge” puanı da düşüş gösterdi. Bu gösterge; devletin, hükümetin ve siyasi aktörlerin basın üzerindeki etkisini ve medya bağımsızlığına yönelik tutumunu ölçüyor. RSF’ye göre, politik baskıların artışı, Türkiye’nin sıralamadaki yerini olumsuz etkileyen başlıca unsurlardan biri oldu.