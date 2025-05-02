YÜKSEK HIZLI TREN SEFERLERİ DURDURULDU!

İstanbul-Ankara arasında sefer yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattında sabah saatlerinde meydana gelen elektrik kesintisi nedeniyle seferler geçici olarak durduruldu. TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları), Kocaeli Yarımca İstasyonu’nda yaşanan arıza hakkında açıklama yaparak, teknik ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü duyurdu.
KOCAELİ YARIMCA İSTASYONU’NDA TEKNİK ARIZA
Sabah saatlerinde meydana gelen elektrik besleme hattındaki arıza, İstanbul çıkışlı ve varışlı YHT seferlerinde aksamalara yol açtı. Tren, Kocaeli Yarımca İstasyonu’nda durmak zorunda kaldı. Yolcular, yaşanan gecikmeler nedeniyle bilgilendirilirken, TCDD’nin teknik personeli arızayı gidermek için hızla çalışmalara başladı.
TCDD’DEN RESMİ DUYURU GELDİ
TCDD’nin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
“Sayın Yolcularımız; Yüksek Hızlı Tren hattımızda Kocaeli Yarımca İstasyonunda sabah saatlerinde elektrik besleme hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle İstanbul çıkışlı ve varışlı YHT’lerde gecikmeler yaşanmaktadır. Arızanın giderilmesi için teknik ekiplerin çalışmaları devam etmektedir. Yolcularımıza saygıyla duyururuz.”
GECİKME SÜREBİLİR, VATANDAŞLARA UYARI YAPILDI
TCDD yetkilileri, tren seferlerinin kısa süre içinde normale dönmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtirken, yolcuların TCDD Taşımacılık AŞ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından güncel duyuruları takip etmeleri istendi. Uzmanlar, arızanın giderilmesinin ardından seferlerin kaldığı yerden devam edeceğini vurguladı.