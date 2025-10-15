Türkiye 5G’ye Hazırlanıyor: Uraloğlu Canlı Yayında Hız Testi Yaptı, İhale 16 Ekim’de Gerçekleşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G teknolojisine geçiş sürecine ilişkin kapsamlı açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı’nın özel yayınına katılan Bakan, 5G ihalesinin 16 Ekim’de yapılacağını belirterek, teknolojinin ülke genelinde yaygınlaşması için yürütülen çalışmaları anlattı. Canlı yayında gerçekleştirdiği hız testiyle de 5G’nin sağladığı yüksek hızları gözler önüne seren Uraloğlu, Türkiye’nin 4,5G’ye kıyasla 10 kat daha hızlı internet deneyimine kavuşacağını söyledi.

CANLI YAYINDA 5G HIZ TESTİ

Bakan Uraloğlu, canlı yayında yaptığı hız testi sırasında indirme hızının 1.8 gigabit civarında, gönderme hızının ise yaklaşık 175 megabit olduğunu aktardı. Bu testin, Türkiye’nin 5G altyapısının onaylandığını ve test edildiğini gösterdiğini belirten Uraloğlu, “100 megabit ile 1 gigabit arasında değişen hızlara ulaştık. 4,5G’ye göre 10 kat daha hızlı bir internet altyapısına sahibiz” dedi.

YERLİLİK VE MİLLİ ÜRETİM

5G teknolojisinde yerli ve milli üretim vurgusu yapan Uraloğlu, “Yerli ve milli üretimler yapılıyor. Yerlilik oranını 5G’de yüzde 60 olarak öngörmüştük, şimdiden bu oran öngördüğümüzün üzerine çıktı” dedi. Böylece Türkiye’nin teknoloji alanında bağımsızlığını güçlendirmeyi hedeflediği aktarıldı.

İHALE DETAYLARI

16 Ekim’de gerçekleştirilecek 5G ihalesiyle ilgili bilgiler de paylaşan Uraloğlu, “İhalenin başlangıç bedeli 2 milyar 125 milyon dolar olacak. Bunun altında bir bedel beklemiyoruz, üzerinde olabilir. Aylarca süren hazırlıklar birkaç saat içinde resmiyete dökülecek” ifadelerini kullandı. Bakan, ihalenin ardından 5G altyapısının hızlı bir şekilde devreye alınacağını belirtti.

5G’NİN YAYILIMI VE İLK SİNYALLER

Türkiye’de 5G’nin yaygınlaştırılması sürecine dair planları paylaşan Uraloğlu, ilk sinyallerin 2026 Nisan ayında alınacağını açıkladı. Öncelikli olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Marmara Bölgesi, Kocaeli ve Bursa gibi yoğun nüfuslu şehirlerde hizmet verileceğini söyleyen Bakan, tüm Türkiye’ye yayılmanın yaklaşık 1 yıl süreceğini belirtti.

TEKNOLOJİK KAZANIMLAR

Bakan, 5G’nin sunduğu avantajları detaylandırarak, sadece hızlı internet sağlamakla kalmayacağını vurguladı. Makineler arası haberleşme, uzaktan ameliyat, yüksek çözünürlüklü video aktarımı ve akıllı ulaşım sistemlerinin 5G ile mümkün olacağını belirten Uraloğlu, “Özellikle yoğun nüfuslu şehirlerde ve kritik alanlarda 5G’nin faydaları çok büyük olacak” dedi.

MEVCUT ABONE DURUMU

Türkiye’de yaklaşık 85 milyon telefon abonesi bulunduğunu ifade eden Uraloğlu, bunun 22 milyonunun 5G’ye uyumlu olduğunu aktardı. 2G ve 3G altyapısının 2029’da sona ereceğini hatırlatan Bakan, yeni 5G ihalesiyle birlikte bu altyapının otomatik olarak uzatılacağını söyledi.

BAZ İSTASYONLARI VE KAPSAMA ALANI

Bakan, 41 yeni baz istasyonunun kurulduğunu ve sahaya yerleştirilerek 5G’nin aktif hale getirileceğini açıkladı. Pandemi döneminde artan uzaktan çalışma ve hızlı internet ihtiyacına dikkat çeken Uraloğlu, 5G sayesinde kapsama alanının yüzde 95’ten yüzde 100’e çıkarılacağını ve Türkiye genelinde kullanıcı deneyiminin büyük ölçüde iyileştirileceğini belirtti.

GELECEK HEDEFLERİ

Uraloğlu, 5G ile video izleme, uzaktan eğitim, sağlık ve güvenlik alanlarında büyük ilerlemeler kaydedileceğini söyledi. Özellikle akıllı şehir uygulamaları, uzaktan ameliyatlar ve veri aktarımı gibi kritik alanlarda 5G’nin ülke ekonomisi ve teknolojik altyapısına büyük katkı sağlayacağı ifade edildi.

Türkiye, 5G teknolojisiyle birlikte hem hız hem de kapsama alanı açısından ciddi bir sıçrama yapacak, yerli üretim oranı yüksek, modern ve hızlı bir iletişim altyapısına kavuşacak.