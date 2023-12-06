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Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz!

Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz!
HaberKonseyi Editör
HaberKonseyi Editör( editor@haberkonseyi.com )
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06 Aralık 2023 - 11:50

3 PKK’lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Pençe-Kilit bölgesinde 3 PKK’lı terörist etkisiz!
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